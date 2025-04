Empresa de São Caetano oferece opções para recarga de veículos elétricos

A transição para a mobilidade elétrica é uma realidade crescente no Brasil e no mundo. A frota de eletrificados no País já supera a marca de 353 mil veículos. Somente nos dois primeiros meses deste ano, as vendas atingiram a marca de 25 mil unidades. E, a cada dia, torna-se mais necessária a ampliação da rede de postos de recarga. A EG Energia Geral Tecnologia e Sustentabilidade, de São Caetano, oferece uma série de carregadores elétricos que são produzidos pela Teison Brasil.

“A instalação de carregadores elétricos em postos, estacionamentos, shoppings e empresas representa um diferencial competitivo. O crescimento do mercado de veículos elétricos tem impulsionado a necessidade de expandir a rede de carregamento”, afirma Geferson Moraes Leite, sócio-fundador e agente de negócios da empresa.

“Postos de combustível que instalam carregadores elétricos se posicionam à frente da concorrência, atraindo um novo público e agregando valor ao seu negócio. Além disso, empresas com frotas elétricas podem reduzir custos operacionais e contribuir para a sustentabilidade ambiental”, completa Leite.