Nintendo Switch 2: veja data de lançamento, preço e novidades

Nintendo Switch 2 tem data de lançamento anunciada para dia 5 de junho. O anúncio oficial, nesta quarta-feira (2), também contou as novidades que acompanharão o novo console, alguns jogos novos e os retornantes.





Vale ressaltar que antes da divulgação oficial, os consumidores ficaram receosos já que quando o primeiro foi lançado, em março de 2017, só chegou ao mercado brasileiro em setembro de 2020. Ainda não foi confirmado se esta será a mesma data de lançamento no Brasil.

Quanto ao valor, ele custará U$450,00 nos EUA, aproximadamente R$ 2,5 mil. Também não se sabe se o valor será esse para os brasileiros.





As novidades incluem uma tela maior, um armazenamento de 256 GB, duas portas USB-C, botão C que seria utilizado para acessar o Game Chat, função que promete chat com voz e vídeo, mas a câmera será vendida separadamente.





O Nintendo Switch 2 terá retrocompatibilidade, o que significa que ele conseguirá rodar jogos do Switch 1. Quando anunciaram pela primeira vez o desenvolvimento do segundo, o público ficou em dúvida se a empresa deixaria de utilizar o cartucho, eles disseram que continuarão a utilizar.





Alguns jogos também foram confirmados, entre novos e retornantes, como Mario Kart World, The Duskbloods, Hades 2, Donkey Kong Bananza, Drag and Drive, Kirby Air Riders, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Cyberpunk 2077, Final Fantasy Remake Intergrade, Pokémon Legends Z-A. Metroid Prime 4: Beyond e Borderlands 4.





O Switch 1 vendeu mais de 150 milhões de unidades, analista Minami Munakata, da Goldman Sachs, divulgou uma nota: “A julgar pelo nível de trabalho em andamento no balanço da empresa, a Nintendo provavelmente está almejando vendas de mais de 10 (milhões) de unidades no primeiro ano”.