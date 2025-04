Polícia cumpre mandados e desarticula organização de estelionato em Diadema

Policiais civis do 1° Distrito Policial (DP) de Diadema cumpriram, nesta quarta-feira (2), 10 mandados de busca e apreensão em uma operação que visa desarticular uma organização criminosa especializada em golpes de estelionato e lavagem de dinheiro. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal de Diadema, no âmbito de um inquérito em andamento.



As diligências ocorreram em áreas pertencentes às circunscrições da 5ª e 7ª Seccionais do DECAP (Departamento de Polícia Judiciária da Capital), além das Seccionais de São Bernardo, Guarulhos e Diadema, e visaram desmantelar a estrutura de um grupo criminoso que operava com centrais telefônicas fraudulentas.



Nos locais alvos das buscas, a polícia encontrou uma grande quantidade de bens de valor, incluindo dois veículos de luxo, um Porsche e um T-Cross, além de 21 motocicletas, dinheiro em espécie, bolsas de luxo e relógios de alto valor.



O delegado Eduardo Castanheira, titular da Delegacia Seccional de Diadema, explicou que a investigação apura crimes de organização criminosa, que operava em esquema de fraudes e lavagem de dinheiro. “O inquérito apura os crimes de organização criminosa especializada em golpes de estelionato e que operam centrais telefônicas fraudulentas, bem como lavagem de dinheiro”, afirmou o delegado.



As providências de polícia judiciária seguem em andamento na sede do 1° DP de Diadema, com a continuidade das investigações para identificar todos os envolvidos e garantir a responsabilização dos criminosos.



Esta operação é mais um passo no combate a organizações criminosas que atuam com fraudes em grande escala, atingindo milhares de vítimas em todo o Brasil.