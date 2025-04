Vale Tudo: Cauã Reymond de sunga chama atenção na web

O remake de Vale Tudo estreou na última segunda-feira (31) com uma cena que rapidamente se tornou o centro das atenções nas redes sociais, e não é difícil entender o porquê. O ator Cauã Reymond, no papel de César, apareceu de sunga, saindo da piscina e deixando os telespectadores completamente hipnotizados. A cena, que também contou com a personagem de Bella Campos, Maria de Fátima, admirando o modelo, virou um verdadeiro fenômeno online, gerando uma enxurrada de comentários empolgados no X (antigo Twitter).

LEIA MAIS: Vale Tudo: veja resumo dos capítulos até sábado (5)





A imagem de César em trajes de banho foi um verdadeiro convite ao fascínio. O galã, que já é conhecido por seu charme e boa forma, entregou uma performance que não passou despercebida – e as reações dos fãs foram imediatas. No X, a cena virou um dos tópicos mais comentados da noite, com comentários que variaram entre o elogio à sua estética e ao impacto imediato da cena na audiência.





“Cauã Reymond ainda não apareceu de camisa na novela (isso não é uma reclamação)", disse um internauta, destacando o visual sem camisa do ator. Outro fã exclamou: “César já chegou atraindo olhares. Cauã Reymond super bem”, uma referência ao impacto de sua aparição logo no primeiro capítulo.





Com uma boa dose de humor, o público também não poupou elogios. “Muita saúde pro Cauã Reymond”, brincou um internauta, enquanto outro mais direto em sua admiração disse: “Como pode o Cauã Reymond ser tão gostoso?” Não faltaram piadas sobre a cena de maneira descontraída: “Chocado com o peso da mala do Cauã Reymond”, referindo-se à sua presença de corpo e à ‘mala’ (termo popularizado para se referir à boa forma física).





O sucesso de Cauã Reymond no remake de Vale Tudo também se refletiu na interação com outros galãs da novela. Um fã chegou a comparar a presença do ator com outros nomes de peso: “Gente, Cauã Reymond, Renato Goes e Alexandre Nero estão uma delícia nesse remake de Vale Tudo.”





E não eram apenas as mulheres que estavam encantadas. “Concordamos que o maior talento do Cauã Reymond sempre foi aparecer de sunga?” foi um comentário que resumiu com humor o consenso geral de que a boa forma de Cauã também é um “talento” que conquistou a audiência.

LEIA MAIS: Taís Araújo 'rouba a cena' em primeiro capítulo de Vale Tudo; veja reações





Claro, a protagonista da cena também teve seu mérito. “Bella Campos, vencendo muito logo no primeiro capítulo da novela pegando o Cauã Reymond”, disse um seguidor, reconhecendo o charme da atriz ao lado de um dos galãs mais cobiçados da televisão brasileira.





A relação do público com a beleza de Cauã foi bem resumida por outro comentário: “Em plena segunda-feira, e já temos Cauã Reymond de sunga na televisão”, destacando a surpresa e o prazer de ver o ator exibindo sua forma física logo no primeiro capítulo da novela. E por fim, para fechar com chave de ouro, um fã resumiu toda a sensação: “Cauã Reymond de sunga na minha televisão já valeu tudo.”





Com tanta repercussão, fica claro que a estreia de Vale Tudo já foi um grande sucesso e, certamente, o personagem César, interpretado por Cauã Reymond, será um dos maiores ícones da trama.