Palavra do Leitor - 2 de abril de 2025

‘Em menos de 2h, temporal deixa o Grande ABC debaixo d’água’ (Setecidades, ontem). A resposta de Gilvan Junior ao temporal que castigou a região na tarde de segunda-feira, agindo com rapidez e efetividade no combate aos efeitos do aguaceiro, pode ser considerado seu batismo como prefeito de Santo André. Ao vestir o colete da Defesa Civil e ir para as ruas coordenar o serviço de rescaldo, como pôde ser visto na capa do Diário, Gilvan assume, de fato, o comando da cidade. Que seu entusiasmo e sua dedicação não diminuam ao longo dos próximos anos.





Sérgio Pinto

Santo André

Parabéns a toda equipe da Prefeitura de Santo André, notadamente à Defesa Civil de Santo André que atua brilhantemente com um tempo resposta excelente! Profissionais dedicados que ainda estão na rua desde ontem.

Carlos Secco

Superintendente do COI (Centro de Operações Integradas)

‘Alagamento interrompe circulação de trens no Grande ABC’ (www.dgabc.com.br). Nada de novo. O projeto de concessão prevê o alteamento da linha para acabar com isso.

Eduardo Carvalho P. Gomes

do Facebook

‘Petistas do Grande ABC relembram os 61 anos do golpe militar’ (www.dgabc.com.br). Por meio da reportagem de Lays Bento, o Diário nos convida a uma reflexão imprescindível para nós brasileiros que amamos o Brasil. Não estou aqui defendendo o PT ou partido de direita e centro. Tampouco como apolítico. Estou me expressando como brasileiro contrário à anistia para os inimigos do Brasil, brasileiro que ama nossa Nação. Em 31 de março de 1964 foi deposto o presidente João Goulart pelo instrumento que chamamos de golpe de Estado, pondo fim à quarta república, iniciando assim a ditadura militar, que viveu, para a nossa desgraça, 21 anos. Vinte e um anos em que se ampliaram os poderes dos militares e com um satanismo histórico que nos trouxe traumas e sequelas – e o castigo maior foi o AI-5 (Ato Institucional número cinco) , que suprimiu direitos civis, fortalecendo a repressão política. Por essa e outras causas, “ditadura nunca mais”.

Cecél Garcia

Santo André

A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) enviada pelo governo para isenção de imposto de renda da pessoa física para quem ganha até R$ 5.000 está num impasse na Câmara. De onde virá a compensação? Uma das sugestões será taxar em “mais 10%” quem recebe acima de R$ 50 mil por mês, o que, pelos cálculos, não cobrirá o rombo. Fica uma sugestão: na iniciativa privada, além dos salários, qualquer bonificação, ajuda de custo etc etc é cobrado imposto sobre tudo. Para não haver injustiça, não está na hora de cobrar penduricalhos, ajuda de custo, bondades excessivas dos salários do Legislativo, Executivo e Judiciário, igualando com a iniciativa privada? Se tivéssemos uma Receita Federal isenta não teríamos tantos milionários trabalhando sob as asas governamentais, justamente porque recebem dinheiro público e não pagam impostos sobre eles. O exemplo precisa vir de cima!

Beatriz Campos

Capital

Aí você compra um celular Apple 6, usa o mesmo por três anos e, do nada, aparece a mensagem: ‘Este telefone não recebe mais atualização do WhatsApp’. Como, de modo geral, aquele aparelho é sua ferramenta de trabalho, você já sai pesquisando uma autorizada Apple para sanar o problema. Todas dizem a mesma coisa: não tem solução. Aí, como num passe de mágica, aparece uma luz no fim do calvário da peregrinação: ligar na própria Apple. Resposta: ‘Infelizmente não há o que fazer, seu aparelho é antiguinho’. A solução é comprar um modelo 7/8. Num Brasil combalido, uma venda extremamente casada. Parafraseando o grande Nelson Rodrigues, a vida como ela é.

João Camargo

Capital