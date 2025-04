Legado de inclusão e cidadania

Celebramos hoje o Dia Mundial de Conscientização do Autismo reafirmando o nosso compromisso em transformar a realidade das pessoas com o TEA (Transtorno do Espectro Autista) e promover uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Esse é o momento de unir esforços para ampliar a informação, combater o preconceito e garantir direitos fundamentais a todos que vivem com TEA.

Estabelecida em 2007 pela Organização das Nações Unidas, essa data tem como propósito disseminar conhecimentos sobre o autismo – oficialmente denominado TEA –, uma condição marcada por desafios na comunicação social e por padrões comportamentais peculiares, como interesses restritos, hiperfoco e movimentos repetitivos.

Reconhecendo que o TEA abrange diversos subtipos e requer níveis variados de suporte, destacamos que muitos indivíduos também convivem com condições associadas, como epilepsia, depressão, ansiedade e déficit de atenção, com variações que vão desde dificuldades profundas até habilidades cognitivas elevadas.

Ao longo de nossa trajetória, trabalhamos incansavelmente para converter a urgência dessa causa em ações concretas. Por meio da aprovação de leis pioneiras – como a número 6.667 (27/4/2018), a 7.079 (12/4/2022), a resolução nº 58 (5/11/2018) e a lei número 7.002 (9/9/2021), que instituiu o Cordão de Girassol para identificação de pessoas com deficiência oculta – conseguimos criar um legado que transforma o atendimento e a inclusão dos autistas em São Bernardo, no Grande Paulista e no País.

Além dessas importantes conquistas legislativas, continuamos lutando pela criação do Centro de Referência Autista em São Bernardo, com o apoio do atual governo do Estado. Nosso objetivo com essa iniciativa é oferecer atendimento completo e serviços específicos e inovadores para as pessoas com TEA e suas famílias no Grande ABC. Ao promovermos o centro, possibilitaremos um diálogo mais próximo entre a sociedade, os especialistas e os gestores públicos, fortalecendo a rede de apoio, ampliando o acesso aos tratamentos e assegurando que os direitos dos autistas sejam plenamente respeitados e ampliados.

Nossa atuação conjunta reflete a convicção de que, por meio da união e do diálogo, é possível transformar desafios em oportunidades. Continuamos a trabalhar para que cada projeto, cada lei e cada iniciativa se converta em um avanço real na vida das pessoas com TEA. Assim, reafirmamos que o 2 de Abril não é apenas uma data, mas um compromisso permanente com a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e repleta de oportunidades para todos.

Estamos determinados a seguir escrevendo essa história de real inclusão, onde a informação e o respeito às diferenças serão a base de um futuro melhor para nossas comunidades. Contamos com o apoio de todos para, juntos, continuarmos a transformar a vida dos indivíduos com TEA e outras deficiências ocultas, de modo a construir um legado de inclusão e cidadania.

Julinho Fuzari é vereador pelo Cidadania e líder do governo na Câmara de São Bernardo.