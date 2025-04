Consórcio de resultados

'A reunião do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC com a presença dos sete prefeitos e do chefe do Executivo da Capital, ontem, comprova que, diferentemente do que dizem os críticos do organismo multilateral, o colegiado gera resultados concretos para as cidades associadas. O debate sobre o plano de macro e microdrenagem, no momento em que a região se recupera dos efeitos da forte chuva que segunda-feira, evidencia de modo cristalino a importância da cooperação para a obtenção de soluções de infraestrutura. Os R$ 3,2 milhões do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) para elaborar projetos destinados a combater enchentes que tanto castigam a população são resultados desta união.

Os avanços na cooperação regional também se refletem nas intervenções previstas para o alteamento da Avenida Almirante Delamare, na divisa entre São Paulo e São Caetano, visando mitigar os alagamentos. O compromisso anunciado pelo prefeito paulistano Ricardo Nunes (MDB) em assumir essa obra demonstra como a coordenação entre diferentes níveis de governo potencializa a obtenção de soluções a demandas essenciais. A articulação entre os gestores se mostra produtiva ao direcionar esforços para a superação de problemas estruturais históricos, reforçando a necessidade de ações coordenadas para minimizar os impactos das chuvas intensas que assolam a região de forma recorrente.

A reincorporação de São Bernardo e São Caetano ao Consórcio, logo no início das gestões de Marcelo Lima (Podemos) e Tite Campanella (PL), respectivamente, amplia as possibilidades de ação. A interlocução entre os prefeitos, associada ao apoio do Estado e da administração da Capital, confere força política às demandas regionais, acelerando processos e garantindo maior eficiência na destinação de recursos. O diálogo e a busca por soluções conjuntas reforçam que a cooperação entre cidades vizinhas, quando bem conduzida, resulta em benefícios palpáveis para a população, evidenciando que o Consórcio não é apenas espaço de debate, mas sim instrumento prático de transformação da realidade local.