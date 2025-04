Kim Soo-hyun nega relação com Kim Sae-ron quando ela tinha 15 anos

O ator sul-coreano Kim Soo-hyun veio a público na última segunda-feira (31) para rebater acusações que têm repercutido na indústria do entretenimento. Em uma coletiva de imprensa, ele negou de forma categórica os rumores de que teria mantido um relacionamento com a atriz Kim Sae-ron antes de ela atingir a maioridade.





"Estou aqui para esclarecer a verdade e não permitir que informações falsas manchem minha trajetória", afirmou o artista de 37 anos, visivelmente emocionado. O pronunciamento ocorre em meio a uma onda de especulações que se intensificaram após o falecimento de Kim Sae-ron, em fevereiro deste ano.

LEIA MAIS: Kim Soo Hyun responde família de Sulli sobre cenas de nudez; entenda o caso





As acusações ganharam força após um canal no YouTube divulgar supostos registros de interações entre os dois, sugerindo que o envolvimento teria começado quando a atriz tinha apenas 15 anos. Além disso, mensagens atribuídas a Kim Sae-ron e divulgadas por um advogado levantaram suspeitas sobre a relação dos dois em 2016, quando ela ainda era menor de idade.





Kim Soo-hyun confirmou que namorou Kim Sae-ron, mas ressaltou que o relacionamento ocorreu entre 2019 e 2020, quando ela já era adulta. "Nosso namoro foi como qualquer outro, sem qualquer irregularidade", afirmou o ator, que recentemente estrelou a série "Rainha das Lágrimas", da Netflix.





Outro ponto polêmico envolve alegações de que sua agência, a GoldMedalist, teria pressionado Kim Sae-ron a pagar uma dívida antes de sua morte. Em resposta, Kim apresentou uma gravação telefônica que, segundo ele, comprova que não houve qualquer tipo de coerção.





O caso já trouxe consequências para a carreira do ator, com grandes marcas como Prada e a empresa de cosméticos Dinto encerrando contratos publicitários com ele. Além disso, uma produção da Disney+ prevista para contar com sua participação foi suspensa, conforme informações da agência Yonhap.





Para se defender, Kim Soo-hyun e sua equipe jurídica moveram processos contra os responsáveis pelas alegações, incluindo ações criminais contra a família de Kim Sae-ron e o canal do YouTube que divulgou as acusações. Além disso, foi protocolado um pedido de indenização no valor de 12 bilhões de wons (cerca de R$ 46,7 milhões), em busca de reparação pelos danos à sua imagem.





O desdobramento do caso segue sendo acompanhado de perto pelo público e pela indústria do entretenimento sul-coreana.