Veja a charge do Diário para o dia 2 de abril de 2025

Menos de 24 horas após um dia de caos provocado pelo forte temporal que afetou a região, principalmente Santo André e Mauá, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC discutiu ontem os avanços para o plano de macro e micro drenagem. Em segunda visita como associado da entidade, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), participou do debate e anunciou uma obra para dar fim aos alagamentos na divisa com São Caetano.





Entre as metas discutidas no Consórcio, o plano de macro e micro drenagem visa a redução dos impactos das enchentes e já consta como aprovada pelo governo do Estado e tem licitação prevista para ainda neste ano. Ao todo, são esperados R$ 3,2 milhões para o projeto via Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado.