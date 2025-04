Pinacoteca firma parceria com universidade francesa

No ano em que celebra 50 anos de inauguração, a Pinacoteca de São Bernardo fechou nesta terça-feira uma parceria inédita com a universidade École de Design Nantes Atlantique que permitirá que os alunos de pós-graduação em Design francesa realize estudos de campo e crie projetos voltados para o aprimoramento do espaço cultural.

Como parte do acordo, os estudantes desenvolverão protótipos e projetos que serão doados à Pinacorteca, com a possibilidade de serem implementados na instituição.

A cerimônia de assinatura contou com a presença da secretária de Cultura de São Bernardo, Samara Dinis, do coordenador do curso de pós-graduação da École de Design Nantes Atlantique, Jules Riché, do presidente da Câmara Municipal, Danilo Lima, além de professores, alunos e convidados da área de design.

“Hoje é um dia muito especial, tanto para a cultura quanto para a Pinacoteca. Este espaço, que antes tinha pouca visibilidade, agora passa a ser reconhecido por estudantes de diversas partes do mundo. E o mais importante: eles nos escolheram. São 40 estudantes que permanecerão conosco por três meses e vêm de diferentes países trazendo um olhar inovador à Pinacoteca”, afirmou a secretário de Cultural, Samara Dinis.