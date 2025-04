Cidades da região iniciam campanha para vacina contra o vírus da gripe

As cidades de São Bernardo, Mauá e Ribeirão Pires anunciaram que a partir desta quarta-feira (2) começa a Campanha de Vacinação contra a Influenza.

Seguindo orientação do Ministério da Saúde, a região adotou a vacinação dos grupos prioritários, entre eles crianças de seis meses até perto de completar seis anos, idosos a partir de 60 anos, gestantes e puérperas, profissionais da saúde e professores da rede pública.

A vacina pode ser solicitada de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em qualquer uma das unidades da rede básica de atendimento de cada cidade.

As Prefeituras de Santo André e São Bernardo já haviam anunciado o início da aplicação da vacina na segunda e terça-feira, respectivamente.

VACINA

A vacina contra a gripe é considerada segura e eficaz. Ela protege contra as cepas do vírus que circulam no País. O imunizante de 2025 contém as cepas H1N1, H3N2 e B.

A campanha tem o objetivo de reduzir complicações e hospitalizações pela influenza, como a pneumonia, nos grupos mais vulneráveis. O imunizante é contraindicado para crianças menores de seis meses e pessoas com histórico de anafilaxia grave após doses anteriores.