Chuva e trovoadas isoladas marcam o tempo na região nesta quarta (2)

Nesta quarta-feira (2), o tempo no Grande ABC promete ser marcado por nuvens e chuvas intermitentes ao longo do dia, com pancadas isoladas e trovoadas, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Pela manhã, a previsão é de céu bastante nublado, com possibilidade de chuvas isoladas em diversas áreas da região. À tarde, o tempo segue fechado, com nuvens persistindo e chuvas mais intensas, acompanhadas de trovoadas isoladas. Durante a noite, o cenário não muda, mantendo-se nublado, com pancadas de chuva e mais trovoadas.





As temperaturas variam entre mínimas amenas e máximas agradáveis. Em Santo André, a mínima será de 19°C, com máxima chegando aos 27°C. São Bernardo terá temperaturas variando de 20°C a 28°C, enquanto São Caetano e Diadema terão variações semelhantes, com mínima de 20°C e máxima de 27°C. Mauá, por sua vez, terá uma mínima de 19°C e máxima de 28°C, enquanto Ribeirão Pires se mantém em uma faixa semelhante, com mínima de 19°C e máxima de 27°C. Já em Rio Grande da Serra, a mínima será de 19°C e a máxima atinge os 25°C.





Os moradores da região devem se preparar para um dia de tempo instável, com possibilidade de chuva forte e trovoadas. É importante ficar atento às condições de tráfego e tomar precauções ao se deslocar, principalmente à tarde e à noite, quando as chuvas podem ser mais intensas.