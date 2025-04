Gilvan é o nome da região para a FNP

O chefe do Executivo de Santo André, Gilvan Júnior (PSDB), será indicado pelos outros seis prefeitos do Grande ABC para representar a região no comitê da FNP (Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas), que visa tratar da reforma tributária. A confirmação veio logo após reunião virtual ontem com Gilberto Perri, secretário executivo da FNP, com o colegiado. “A reforma tributária é um tema fundamental para o futuro dos municípios, e Santo André está totalmente engajado nesse debate. Nosso compromisso é garantir que as cidades tenham voz ativa na construção de um modelo tributário mais justo e equilibrado. Vamos pleitear essa representação na FNP, porque entendemos a importância de defender os interesses de Santo André e todo Grande ABC nesse processo”, disse Gilvan.

Bastidores

Contra pedofilia

O vereador de São Bernardo Lucas Ferreira (PL-foto) tem visitado as Câmaras do Grande ABC em busca de apoio à Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia que está articulando na região. Ontem o liberal esteve no Legislativo de São Caetano e convidou o correligionário Caio Salgado (PL) para participar da Frente. “Já temos vereadores de Diadema, São Bernardo, Santo André e São Caetano. Amanhã (hoje) estarei em Rio Grande da Serra”, pontuou. Caio Salgado aceitou o convite e afirmou que será um desafio para seu mandato.

Induzido ao erro

Por falar em Caio Salgado (PL), o vereador de São Caetano afirmou que o prefeito Tite Campanella (PL) foi levado ao erro e certamente vai rever a decisão de reduzir o horário de atendimento nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Desde ontem as unidades que funcionavam até as 21h agora fecham às 17h. “Isso vai refletir no pronto-socorro”, disse o liberal.

Dia da Mentira

A vereadora de Diadema Patty Ferreira (PT) aproveitou 1º abril, conhecido como Dia da Mentira, para dar um susto em seus apoiadores. Postou em suas redes sociais a seguinte declaração: ‘Vereadora Patty Ferreira decide não seguir com o mandato’. Mais abaixo a petista explica que é mentira e que segue firme em seu mandato e ‘de cabeça erguida’. Em poucos instantes os seguidores começaram a reagir à mentirinha de 1º de abril.

Arbitrariedade

Em Santo André ainda é indigesta a decisão do ministro STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino, que vetou a troca de nome da GCM (Guarda Civil Municipal) de Itaquaquecetuba para Polícia Municipal. O ministro decidiu em favor de liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), que considerou inconstitucional a lei municipal. Na Câmara, após parabenizar Rodolfo Donetti (Cidadania), autor do projeto que alterou a nomenclatura da corporação na cidade, William Lago (PL) atribuiu ao magistrado “uma visão ideológica, que rasga a Constituição”. O liberal afirmou que a decisão “enfraquece as casas legislativas”.

Hora de baixar a bola

O secretário geral da Câmara de São Bernardo, Jonathan Farinelli, vem causando incômodo entre os vereadores. Segundo o que se comenta no Legislativo, o assessor do gabinete da presidência tem adotado comportamento rude com os parlamentares sobre cumprimento de regras da casa, esquecido que a influência política pode pesar na manutenção de seu emprego. “Ele é chato mesmo. O pessoal comenta”, disse um vereador. Um dos maiores atritos seria com o primeiro secretário José Aurélio Bacelar de Paula (Podemos), que por sua vez, preferiu não comentar o episódio.