Vilma é a 12ª eliminada do 'BBB 25'

Vilma foi a 12ª eliminada do BBB 25 nesta terça-feira, 1º, com 58,91% dos votos. A sister disputou o Paredão com Vinícius e Diego Hypolito, que receberam 39,69% e 1,4% dos votos, respectivamente.

O programa acontece em Modo Turbo e, no último domingo, 30, teve Eva como a 11ª eliminada. No mesmo dia, Maike venceu a Prova do Líder.

Pouco antes da eliminação, Vilma descreveu que estava "calma". Já Vinícius disse que estava "bem nervoso, como sempre". Diego afirmou que estava "ansioso com o resultado", mas tranquilo.

Cada um deles também escolheu um parceiro para participar do Pegar ou Guardar. Diego escolheu Daniele Hypolito, Vilma optou por Maike e Vinícius, por Delma. O brother escolhido poderá ganhar até R$ 90 mil em um jogo de cartas - três cartas terão consequências em que o jogador terá de escolher duas pessoas para ficarem unidas pelos pés.

No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre o "duelo" entre Vilma e Vinícius e sobre a "autenticidade" da sister. "Ela se entrega. É o sonho dela, sim", disse.

Antes de deixar a casa, Vilma questionou: "O que será que me espera depois daquela porta?". Ela também celebrou sua passagem no programa. "Eu não imaginava que eu tinha essa força", disse. A Tadeu Schmidt, a sister afirmou que queria ir até à final, "mas não deu".

Relembre como foi a formação do Paredão

O Líder Maike indicou Diego Hypolito direto ao Paredão. Vilma foi a mais votada da casa e teve direito a um contragolpe. Ela indicou Vinícius. Não houve Prova Bate-Volta.

Quem já saiu do 'BBB 25'?

- Arleane e Marcelo

- Edilberto e Raissa

- Giovanna

- Gabriel

- Mateus

- Diogo Almeida

- Camilla

- Thamiris

- Gracyanne Barbosa

- Aline

- Eva