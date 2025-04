Consórcio Intermunicipal planeja ações contra enchentes

Menos de 24 horas após um dia de caos provocado pelo forte temporal que afetou a região, principalmente Santo André e Mauá, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC discutiu ontem os avanços para o plano de macro e micro drenagem. Em segunda visita como associado da entidade, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), participou do debate e anunciou uma obra para dar fim aos alagamentos na divisa com São Caetano.

Entre as metas discutidas no Consórcio, o plano de macro e micro drenagem visa a redução dos impactos das enchentes e já consta como aprovada pelo governo do Estado e tem licitação prevista para ainda neste ano. Ao todo, são esperados R$ 3,2 milhões para o projeto via Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado.

O passo seguinte para a proposta é a assinatura de convênio, etapa que depende de definição do Estado. Uma vez cumprida a etapa, o Consórcio abre o processo licitatório para contratação de empresa que irá desenvolver o plano.

“Tivemos uma reunião produtiva, pensando na regionalidade, como no projeto de drenagem, que estamos programando a licitação do Consórcio. Esse recurso do Fehidro será importante, pensando no futuro. Lembrando que as chuvas que caíram em Santo André, Mauá e parte de São Bernardo não tem data e nem histórico”, ponderou o prefeito de São Bernardo e presidente do Consórcio, Marcelo Lima (Podemos).

Junto aos sete prefeitos, Nunes comentou sobre a necessidade de unir forças para obtenção de recursos para as obras contra as enchentes. Inclusive, o emedebista citou, ao lado do prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), as intervenções para o alteamento da Avenida Almirante Delamare, na divisa entre as duas cidades, a fim de reduzir os alagamentos, com investimentos de R$ 3 milhões previstos desde 2023 por parte da Capital. “Como o Tite está muito ‘mão de vaca’, vou fazer (as obras) desta vez”, brincou Nunes. A obra ainda não tem prazo para ser entregue.

EPICENTRO

Ambos no epicentro do caos, os prefeitos de Santo André e Mauá, Gilvan Júnior (PSDB) e Marcelo Oliveira (PT), destacaram as ações rápidas a fim de atenuar os danos causados pelas fortes chuvas.

Pelo lado andreense, o tucano destacou as intervenções realizadas até o momento, como Sanear Santo André, com trabalhos de drenagem, além de outros empreendimentos que vão somar forças com o Piscinão Jaboticabal, com inauguração prevista para o fim deste ano. Em Mauá, onde caíram 133 milímetros de água em uma hora, o petista destacou a atuação do comitê de combate às chuvas.