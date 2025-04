Padre Luiz Capra. Uma pesquisa em andamento. Ela nos leva aos primórdios regionais. À missão dos padres operários. E à Força da Igreja no Grande ABC.

Padre Luiz Capra faleceu em 4 de janeiro de 1920, no atual bairro Fundação, em São Caetano. Morte repentina, quando celebrava missa na igreja local.

Ele era sobrinho de um escritor e comediógrafo italiano chamado Parmento Bettoli. Nasceu em Parma, em 17 de novembro de 1879. Veio de imediato para o Brasil – e para a região. Em 1905 realiza seu primeiro batizado na Paróquia de São Bernardo.

Cf. “Memória”, Diário, 16-1-2020.

Sou formado em Filosofia e no momento estudo Teologia na PUC-SP. Sou seminarista da Diocese de Sando André, e estou realizando um projeto de iniciação científica sobre o Padre Capra.

O intuito do trabalho é pesquisar sobre a dedicação do padre Luiz Capra com os operários que vinham procurar uma melhor condição de vida na região, sobretudo em Santo André, onde ele foi o primeiro pároco.

“Memória” tem algum documento ou consideração que poderia enriquecer a pesquisa?

Os objetivos específicos da pesquisa são:

1. Pesquisar sobre a descoberta da Vila de Santo André da Borda do Campo, assim como o seu silêncio e renascimento em torno da ferrovia São Paulo Railway;

2. Pesquisar sobre o padre Capra e a sua missão com os imigrantes operários realizada na localidade que futuramente daria origem ao ABC paulista;

3. Explicitar que a realidade operária vivida e constatada pelo padre Capra já vinha sendo acompanhada pelo magistério da Igreja.

Eduardo Zampar - Santo André

MEMÓRIA RESPONDE

Prezado Eduardo. Bela pesquisa sobre o padre Capra e este viés vem a propósito da missão carlista.

Padre Luiz Capra foi amigo de Vicente Rodrigues Vieira, o Curandeiro Vicente, morto logo depois que o padre Capra, em 1925. Imagine, naquela época, uma relação entre alguém da Igreja e um benzedor. Padre Capra passava por cima e estendia a mão a um homem bom, acima de tudo. Vale a pena conhecer a história do chamado São Vicente, que viveu na sua São Caetano.

Sobre o documento solicitado, o principal está na sua lista, os escritos de Padre Milini.

Um livro importante, não citado na sua lista, é o de Wanderley dos Santos, “Antecedentes Históricos do ABC Paulista” (PMSBC, 1992). “Memória” possui exemplares, repassados pela família do autor, e você pode ficar com um.

Salvamos a sua mensagem. Buscaremos outras informações, repassando-as. Vamos nos falando.

Crédito da foto 1 – Projeto Memória (29-10-2022)

Crédito da foto 2 – Coleção: Maria Miele; acervo: Museu de Santo André Octaviano Armando Gaiarsa

PIONEIRISMO.

1 - Monumento ao Bom Jesus em Campo Grande, Paranapiacaba, restaurado em 2022 pelo esforço de nomes como o de Paulo Serra (o pai)

2 – Busto do padre Capra na Praça do Carmo, em Santo André: inaugurado em 4 de junho de 1953

MEMÓRIA CONVIDA

Amigo memorialista

Coloque em sua agenda nosso próximo encontro, em Ribeirão Pires.

Uma honra receber todos vocês.

A chácara é linda.

E é sempre bom nos encontrarmos para falar da Memória do Grande ABC.

RIBEIRÃO PIRES

MEMORIALISTAS

Encontro em Ribeirão Pires

Data: 4 de abril de 2025

Horário: das 14h às 17h.

LOCAL: Secretaria da Cultura de Ribeirão Pires

ENDEREÇO: Rua Diamantino de Oliveira, 218, Jardim Pastoril, Centro de Rib. Pires

Crédito da foto 3 – Original: Walter Gallo (em memória); reprodução: João Henrique Medice

SEMANA RIBEIRÃO PIRES. Residência de Mario Sortino na Rua Capitão José Gallo, em 13 de fevereiro de 1945.

Ao fundo, sentados no muro, Mário Sortino e o filho com chapéu de palha.

Em primeiro plano: Antonieta com a menina Cleonice, Elza, Arthemio Gallo, Hercília (esposa de Mario), Gina, Odette, Leonor (a Léo) e Ofélia Perico Cardoso

Nas ondas do rádio

Canta Itália

As canções, os costumes, a cultura italiana no rádio.

No Momento Memória, o encontro dos memorialistas em Ribeirão Pires, terra de muitos ‘oriundis’.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Hoje, ao vivo, 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9, em cadeia com a Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 2 de abril de 1995 – Edição 8977

MANCHETE – Importadoras de veículos vão recorrer contra alíquota.

DIADEMA – Prefeitura encomenda uma pesquisa sobre o perfil econômico da cidade, objetivando a adoção de uma política de incentivos fiscais.

EM 2 DE ABRIL DE...

1905 – Associação Atlética das Palmeiras vencia o Clube Atlético Internacional, de Santos, por 2 a 1, garantindo sua permanência na Liga Paulista de Futebol.

O jogo foi disputado no campo do São Paulo Atlético, na rua da Consolação.

NOTA DA MEMÓRIA - Aquele pioneiro Palmeiras daria origem a denominação Sociedade Esportiva Palmeiras, depois que o Palestra Itália precisou mudar de nome durante a Segunda Guerra Mundial.

1955 – Santo André, 1 (do correspondente) – Um indivíduo dizia ser autor de um crime atribuído a outra pessoa. Crime sexual chamado de “O crime da Fazenda da Juta”, ocorrido em 1951. Os dois personagens permaneciam presos na cadeia de Santo André, à Rua Xavier de Toledo.

Tapiraí, distrito municipal de Piedade (SP), realizava a VI Festa do Tomate.

1965 - Comissão Intermunicipal de Controle de Poluição das Águas e do Ar (Cicpaa) inaugurava as instalações do seu novo laboratório, no bairro Fundação, em São Caetano. Até então, e desde a sua criação, em 1960, a Cicpaa funcionava na Rua Justino Paixão, em Santo André.

NOTA – Antigos funcionários da Cicpaa se reúnem regularmente até hoje para lembrar os passos de um órgão que foi pioneiro no combate à poluição sob a liderança do engenheiro Antonio Pezzolo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo aniversariam em 2 de abril:

Alumínio (1991), Capão Bonito (1857 a 1866; 1868), Cotia, Pacaembu, Pongai, Suzano e Vinhedo (todos em 1949).

Pelo Brasil: Calumbi (PE), Carlópolis e Jacarezinho (PR), Poço Fundo (MG), Porto Franco (MA) e Sumé (PB).

Suzano, vizinha ao Grande ABC. A chamada “Cidade das Flores”. Escolheu o 2 de abril de 1949 para celebrar sua festa maior porque foi nesta data que tomaram posse o primeiro prefeito e os primeiros vereadores: 76 anos de autonomia, portanto.

HOJE

Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil

Dia Mundial da Conscientização do Autismo

Dia do Propagandista

São Francisco de Paula

2 de abril

(Calábria 1416 - Plessis 1508). Fundador da Ordem dos Mínimos. Padroeiro dos Marinheiros. Canonizado pelo papa Leão X 12 anos após sua morte.

Ilustração: Vatican News