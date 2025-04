Apple TV+: veja novidades do streaming em abril

O mês de abril traz diversas estreias e finais de temporada para os assinantes do Apple TV+. Entre as principais novidades estão a volta de Jon Hamm em Seus Amigos e Vizinhos, uma série dramática sobre um homem que se envolve em segredos perigosos após ser demitido; Vidas Processadas, uma comédia surrealista com David Oyelowo; e Carême – O Rebelde da Culinária, uma produção histórica sobre Antonin Carême, o primeiro chef celebridade do mundo.



Para o público infantil, a terceira temporada de Jane, série baseada na primatóloga Jane Goodall, também chega com novas aventuras. A série de animação WondLa - A Trilogia, que segue a jornada de Eva, ganha sua segunda temporada.



Além das estreias, o mês marca o fim de temporadas de algumas produções já consagradas, como Superfície e Emergência Berlim. Também chega ao fim a série Ladrões de Drogas, com Brian Tyree Henry e Wagner Moura.



Confira a programação completa



Estreias:



Sexta-feira, 11 de abril – "Seus Amigos e Vizinhos" ("Your Friends & Neighbors"): Série dramática estrelada por Jon Hamm, que interpreta um gestor de fundos demitido que começa a roubar casas de seus vizinhos, envolvendo-se em segredos perigosos. Estreia com dois episódios.



Quarta-feira, 16 de abril – "Vidas Processadas" ("Government Cheese"): Comédia surrealista ambientada em 1969, segue a família Chambers após o retorno de Hampton (David Oyelowo) da prisão. A série estreia com quatro episódios.



Sexta-feira, 18 de abril – "Jane": A terceira temporada da série vencedora do Emmy acompanha Jane Garcia, uma jovem ambientalista que, com a ajuda de seu chimpanzé, embarca em novas aventuras para salvar animais ameaçados. Estreia com cinco episódios.



Sexta-feira, 25 de abril – "WondLa - A Trilogia" ("WondLa"): A segunda temporada segue Eva 9 em sua jornada para desvendar mais sobre seu passado e o mundo em que vive. Estreia com novos episódios.



Quarta-feira, 30 de abril – "Carême – O Rebelde da Culinária" ("Carême"): A série histórica sobre Antonin Carême, o primeiro chef celebridade, explora sua ascensão ao estrelato culinário e os conflitos que surgem com sua fama. Estreia com dois episódios.



Finais de Temporada:



Quarta-feira, 9 de abril – "Emergência - Berlim" ("Berlin ER"): O oitavo e último episódio da série acompanha a Dra. Parker enquanto enfrenta os desafios de comandar uma unidade de emergência em Berlim.



Sexta-feira, 11 de abril – "Superfície" ("Surface"): A segunda temporada termina com Sophie (Gugu Mbatha-Raw) tentando desvendar mistérios sobre seu passado em Londres. O último episódio será exibido no dia 11.



Sexta-feira, 25 de abril – "Ladrões de Drogas" ("Dope Thief"): A série policial com Brian Tyree Henry e Wagner Moura chega ao fim após oito episódios, acompanhando dois amigos delinquentes que se envolvem com uma perigosa rede de narcóticos.