K-pop: NewJeans anuncia pausa temporária após decisão judicial

O grupo de K-pop, NewJeans, surpreendeu seus fãs em Hong Kong no último dia 23, quando durante um show lotado, a banda revelou que fará uma pausa temporária em suas atividades. O anúncio veio após uma decisão judicial em Seul que reafirmou restrições legais sobre a liberdade do grupo de realizar atividades sem a autorização de sua gravadora, a Ador.

A performance no festival ComplexCon, que aconteceu no AsiaWorld-Expo, foi marcada por uma atmosfera carregada de emoção, onde cerca de 11 mil fãs presenciaram o momento tenso. A decisão do Tribunal Distrital Central de Seul, que ocorreu dois dias antes, manteve uma liminar que impede as integrantes de fazerem movimentações como mudanças de nome ou o início de novos projetos de forma independente.





Com a decisão, o grupo foi forçado a interromper seus planos de rebranding, que incluíam a troca de nome para "NJZ". Por isso, as integrantes anunciaram que o grupo fará uma pausa “forçada” devido ao desgaste emocional e mental causado pela disputa. Durante o show, Hanni, uma das vocalistas, expressou a dor pela decisão: "Não foi fácil tomar essa decisão, mas acreditamos que é necessário neste momento", disse ela, emocionada, diante da multidão.





A tensão aumentou ao longo do evento, com as integrantes se dirigindo aos seus fãs, os chamados "bunnies", com mensagens escritas em papéis. Danielle Marsh, também conhecida como Danni, falou abertamente sobre o impacto emocional da situação, confessando: “Estamos fazendo o nosso melhor para ser fortes, mas isso está afetando nossa saúde mental e emocional de maneiras que não podemos ignorar.”

Processo contra gravadora





As alegações de manipulação e abusos por parte da Ador, controladora do grupo, ainda pairam sobre a disputa, que envolve acusações graves sobre o tratamento das integrantes pela gravadora. As cinco artistas vêm afirmando que o contrato com a Ador é inválido, acusando a empresa de práticas abusivas e de exploração. A gravadora, por sua vez, nega as acusações, alegando que muitas dessas alegações são mal-entendidos.

O caso, que tomou grande proporção, será integralmente julgado no dia 3 de abril. A Ador, em um comunicado prévio, deixou claro seu apoio à apresentação de Hong Kong, desde que fosse realizada sob o nome "NewJeans" e não "NJZ", o novo nome proposto pelas integrantes. Isso gerou um clima de delicadeza no palco, com o nome “NewJeans” sendo usado apenas de forma sutil, enquanto o novo nome, "NJZ", apareceu em alguns itens de merchandising vendidos no festival.





Durante o show, o grupo também optou por não cantar suas canções mais populares, apresentando covers solos de artistas diversos, antes de estrear sua nova música, "Pit Stop". A escolha de não tocar material antigo pode ser vista como um reflexo da tensão interna que o grupo enfrenta.