'Ainda Estou Aqui', vencedor do Oscar, chega ao Globoplay em abril

Após um longo período nos cinemas, o aguardado filme Ainda Estou Aqui faz sua estreia no Globoplay. O drama estará disponível para os assinantes da plataforma a partir do dia 6 de abril. Ao longo de sua exibição nas telonas, a produção dirigida por Walter Salles e protagonizada por Fernanda Torres atraiu cerca de 5,7 milhões de espectadores, tornando-se um dos longas mais assistidos do cinema nacional nos últimos tempos.



O filme, que ocupa a sétima posição entre os mais vistos no Brasil desde 2002, segundo dados da Comscore, também é destaque entre as bilheteiras, ocupando o terceiro lugar no ranking da Ancine desde 2018, logo atrás de grandes sucessos como Minha Mãe é uma Peça 3 e Nada a Perder.



Baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, filho dos personagens centrais da história, Ainda Estou Aqui mergulha na trajetória de Eunice Paiva, que enfrenta o desafio de reconstruir sua vida após a perda de seu marido, Rubens, vítima da repressão política durante a ditadura militar brasileira (1964-1985). O filme é uma poderosa reflexão sobre memória, resistência e o legado de uma geração marcada pela violência do regime.



Com três indicações ao Oscar, incluindo as categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz para Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui também é uma celebração do talento nacional, elevando a produção cinematográfica brasileira a um patamar de reconhecimento internacional.



Prepare-se para reviver essa história emocionante e visceral no conforto de sua casa, a partir de 6 de abril no Globoplay.