São Bernardo FC confirma saída de Lucas Tocantins, reforço do Volta Redonda

Em fase final da preparação para a disputa da Série C, o São Bernardo FC confirmou na tarde desta terça-feira (1º) a saída de mais uma peça ofensiva da equipe: Lucas Tocantins. O jogador de 30 anos é o novo reforço do Volta Redonda-RJ, para a Segunda Divisão Nacional.

Lucas Tocantins defendia a camisa aurinegra desde 2023, e somou seis gols marcados em 43 jogos pelo clube. Neste ano, o atacante balançou as redes apenas uma vez no Paulistão, na vitória por 3 a 1 contra o Santos.

Através das redes sociais, o Tigre reconheceu o desempenho do atleta. “O clube agradece pelos serviços prestados ao longo das últimas temporadas e deseja sucesso ao atleta na sequência de sua carreira”, diz a publicação.

A estreia do São Bernardo na Série C acontece em menos de duas semanas, no dia 12 de abril, quando recebe o ABC-RN no Estádio 1º de Maio. Até o momento, a equipe não anunciou reforços para o Estadual, enquanto o atacante Fabrício Daniel, atualmente no Mirassol, e o meia Lucas Lima, no Ceará, são outras saídas.