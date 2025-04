Nubank também se habilita para o novo consignado privado

O Nubank engorda a lista de instituições financeiras que se habilitaram no novo consignado privado, o "Crédito do Trabalhador". Segundo o banco, trabalhadores CLT já podem simular e iniciar a contratação na plataforma da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), e finalizar o processo no app do Nubank.

De acordo com o Nubank, o "Crédito do Trabalhador" é um empréstimo consignado 100% digital que permite comparar ofertas de diferentes instituições financeiras.

A nova modalidade autoriza o crédito consignado para 47 milhões de trabalhadores com carteira assinada no Brasil, incluindo empregados domésticos, trabalhadores rurais e funcionários de microempreendedores individuais (MEI).

LEIA TAMBÉM:

Diretor de RI do Nubank Jorg Friedemann vai deixar cargo



Nubank tem lucro líquido ajustado de US$ 610 milhões no 4tri24, alta de 87% em um ano



"O Consignado Privado se soma ao portfólio de empréstimos com garantia do Nubank, que inclui Antecipação de Saque Aniversário do FGTS, Empréstimos com Investimento em Garantia e Consignado para SIAPE, INSS, Forças Armadas do Brasil - Força Aérea Brasileira, Marinha do Brasil e Exército Brasileiro -, além do estado do Rio de Janeiro e cidade de Belo Horizonte", informou o banco.

Segundo a instituição, em breve, o Nubank vai dispor em seu aplicativo a contratação completa do Consignado do Trabalhador. "A nova modalidade amplia a competição na oferta de crédito", disse o banco.