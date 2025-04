Sydney Sweeney teria terminado noivado para focar na carreira

Em 2025, diversos famosos tomaram a decisão de seguir caminhos separados de seus companheiros. Sydney Sweeney e Jonathan Davino supostamente decidiram terminar o noivado e não estão mais juntos.

Boatos de que o relacionamento havia chegado ao fim surgiram após a estrela de Euphoria deletar de suas redes sociais um post em que surgia ao lado do empresário.

Fontes teriam revelado ao Us Weekly que os dois estariam oficialmente separados. Além disso, Sydney estaria dizendo a amigos que está solteira.

Outro informante afirmou ao veículo que os planos eram de realizar o casamento ainda este ano:

Eles deveriam se casar nesta primavera [equivalente ao outono no Brasil]. O casamento não vai acontecer e eles não estão tendo mais discussões sobre isso. Sydney queria cancelar tudo e não conseguia lidar com o estresse.

A People também noticiou o suposto término e afirmou que ele já era esperado. Um insider disse à revista que Sydney agora está focada em seus compromissos profissionais: Ela está exatamente onde quer estar. A maioria das pessoas se sentiria sobrecarregada com sua agenda de trabalho este ano, mas não Syd. Ela está toda focada em trabalhar agora e muito animada com todos os seus projetos. A fonte ainda deu mais detalhes sobre como a artista teria se sentido: - O que a deixou sobrecarregada, no entanto, foi seu relacionamento e seu casamento. Ela não se sentia bem com isso. O informante também falou sobre o que teria motivado o fim do noivado: Ela não está pronta para se estabelecer. Eles só duraram tanto tempo porque foi difícil para ela terminar. Eles não se separaram porque não há amor. Eles se separaram porque ela só quer se concentrar em sua carreira agora. Os boatos de que a atriz e o empresários estavam juntos surgiram em 2018 e o noivado havia sido confirmado quatro anos depois pelo Us Weekly.