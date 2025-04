Lexa conta que tomou remédio para secar leite após perda da filha e pede dicas para lidar com cicatriz da cesárea

Lexa usou as redes sociais na última segunda-feira, dia 31, para contar aos fãs como tem sido lidar com as questões pós-parto. Como você viu aqui, em fevereiro de 2025 ela deu à luz Sofia, que, infelizmente, morreu três dias após o nascimento.

Em conversa com os seguidores, a cantora contou que precisou tomar remédio para secar o leite:

- Estou recebendo várias mensagens da galera falando Lexa, toma remédio para secar o leite. Eu já tomei. Não só uma dose, eu tomei duas doses para secar porque eu produzi muito leite. Mas como eu não amamentei, porque amamentar ajuda muito a emagrecer, mas eu não amamentei. Estou só explicando porque tem muita gente falando assim doa, faz isso, faz aquilo, mas já secou.

A cantora, que passou por uma cesárea, pediu dicas para as mulheres que a seguem em relação à cicatriz:

- Inclusive, quem já fez cesariana aqui, vocês ficaram com um inchaço em cima da cicatriz? O que vocês fizeram? Deu certo? É normal esse inchaço, mas tem uma galera que demora mais para sair. Se vocês tiverem dicas para me dar.

Aos seis meses de gestação, Lexa foi diagnosticada com pré-eclâmpsia, o que levou a um parto prematuro de Sofia, fruto do noivado com Ricardo Vianna.