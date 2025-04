Atriz de 'CSI: Miami' é presa por tentar atropelar marido que a agrediu

A atriz Kim Delaney, de 63 anos, famosa por seus papéis em séries como NYPD Blue, Chicago Fire e CSI: Miami, e seu marido, James Morgan, foram detidos pela polícia de Los Angeles no último sábado (29), após um tumultuado desentendimento entre o casal. O incidente, que envolveu acusações de violência doméstica e tentativa de atropelamento, chamou atenção para a vida pessoal da atriz, que teve destaque nas décadas de 1980 e 1990.



De acordo com informações do site TMZ, a situação começou a se desenrolar na sexta-feira (28), quando Kim Delaney registrou um boletim de ocorrência alegando violência doméstica por parte de James. Na sequência, ele deixou a residência do casal. No entanto, ao retornar no dia seguinte, a tensão aumentou, e Kim acionou a polícia.



James apresentou à polícia um vídeo que, segundo ele, mostraria Kim tentando atropelá-lo. Diante das evidências e das acusações mútuas, ambos foram detidos. Kim foi acusada de agressão criminosa com risco de causar lesões corporais graves, enquanto James enfrentou a acusação de violência doméstica em contravenção.

As autoridades do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles confirmaram que a briga entre os dois se arrastava há dias, mas o desfecho no sábado resultou na prisão de ambos. Até o momento, não há informações sobre a fiança ou desdobramentos legais futuros.



O caso gerou grande repercussão, não apenas pela notoriedade de Kim Delaney, mas também pela gravidade das acusações feitas de ambas as partes. A atriz, que construiu sua carreira em papéis de destaque nas telinhas, agora vê sua vida pessoal em um momento conturbado, e a situação segue sendo acompanhada de perto pela mídia.