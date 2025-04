Artistas da região lançam série com bonecos sobre a vida universitária

A série A República, que estreia neste 1º de abril no YouTube com episódios semanais, acompanha as aventuras de três jovens universitários que precisam aprender a conviver em república estudantil. Criada pelo são-caetanense André Milano, especialista em manipulação de bonecos, a produção combina comédia e formato inusitado de live-action com personagens manipulados.

Com oito episódios de aproximadamente 13 minutos cada, A República narra o dia a dia de Ludi, Ramone e Serginho, três estudantes com perfis completamente diferentes que dividem o mesmo teto. Ludi, um jovem milionário, busca sentido na vida enquanto estuda filosofia; Ramone, um roqueiro frustrado, cursa direito para agradar a mãe; e Serginho, um interiorano esforçado, sonha em ser o primeiro da família a se formar.

Tendo trabalhado com bonecos por mais de 20 anos, Milano assegura que “O importante não é fazer uma ótima produção com bonecos, mas sim fazer uma ótima produção. As pessoas vão gostar se tiver um roteiro incrível e ótima atuação. Precisa ser engraçado e se identificar diretamente com as pessoas, independentemente se tem bonecos. Se atingirmos esse objetivo, os bonecos se tornam um bônus, contribuindo com sua insanidade e suas formas de extrapolar a realidade.”

A produção tem como protagonistas bonecos manipulados, enquanto os coadjuvantes são majoritariamente interpretados por atores humanos. Convidados especiais, como os comediantes Oscar Filho, Warley Santana, Maurício de Barros, Adriano Silva e Allan Benatti participam de episódios pontuais. Milano traz sua experiência de produções como Cocoricó e Vila Sésamo, enquanto o roteiro é liderado por Léo Delvage, roteirista de programas como Legendários e Tá Certo?. Aline Vasc, produtora- executiva da série e também são-caetanense, ainda utiliza seu talento musical compondo diversas músicas interpretadas pelos personagens e que serão lançadas nas redes sociais.

Os episódios abordam situações cotidianas com humor, como festas descontroladas, empregos inusitados e conflitos pessoais. Em meio às trapalhadas, a série explora temas como diversidade cultural, convivência e superação de desafios no cotidiano dos jovens.

Além de divertir, A República pretende provocar reflexões sobre a necessidade de convivência entre pessoas de diferentes origens e perspectivas. A trama destaca como, apesar das diferenças, é possível encontrar pontos em comum e crescer juntos, mostrando que a experiência acadêmica vai além dos estudos, sendo um espaço para aprendizado humano e amadurecimento.

Aline Vasc diz que “Os personagens, pelas suas características e necessidades pessoais, têm facilidade de interagir com qualquer tipo de meio cultural da cidade, artistas, empresas e marcas, instituições públicas e privadas. Os bonecos são reais e lúdicos ao mesmo tempo, estão na nossa realidade mas são sempre novidade, despertando interesse imediato por onde passam, e isso gera uma gama infinita de oportunidades e negócios para a série.”