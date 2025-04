Trabalho nas ruas e obras contra enchentes reforçam resiliência após fortes chuvas

Força-tarefa da Prefeitura de São Caetano iniciada já na segunda-feira (31) garantiu o bom funcionamento da cidade mesmo após as fortes chuvas registradas no Grande ABC na tarde de segunda. Trabalho integrado de vários setores da Administração, aliado ao avanço das obras de combate às enchentes, fez com que São Caetano tivesse poucos impactos do volume de água que caiu na região.

Em São Caetano, a Defesa Civil registrou 47,5 milímetros de chuvas em menos de duas horas na cidade. O município também absorveu o escoamento de águas de Mauá (133 milímetros), de Santo André (80 milímetros) e de São Bernardo (57 milímetros) - o volume se concentra no Rio Tamanduateí, sobretudo na região do Bairro Prosperidade.

Equipes da Defesa Civil, da Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana), GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar e Polícia Civil foram às ruas assim que os primeiros pontos de alagamento foram registrados. Como o Rio Tamanduateí transbordou, o Ribeirão dos Meninos também não suportou, provocando áreas de interdição ao longo da Avenida Guido Aliberti e Avenida dos Estados. Não houve registro de queda de árvores.

Assim que a chuva parou e a água abaixou, o trabalho ficou concentrado na limpeza da cidade. Desde a madrugada equipes da Prefeitura e do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) têm atuado fortemente na recuperação das vias afetadas, em especial retirando a lama que ficou em algumas ruas.

OBRAS

A Prefeitura executa atualmente o maior pacote de obras contra as enchentes da história da cidade: o Prodesa (Programa de Desenvolvimento Ambiental e de Saneamento Básico de São Caetano). O programa é responsável pelo ReFundação, conta com recursos da CAF (Banco internacional de desenvolvimento de países da América Latina e Caribe) e investimento de R$ 173,4 milhões.

O pacote contempla a construção de um piscinão na Rua Ceará, no Bairro Fundação, com capacidade para armazenar 18,8 mil metros cúbicos de água, a ampliação de mais de 21 quilômetros de novas tubulações e a elevação do muro de proteção ao longo de mais de 4 quilômetros na Avenida dos Estados.

Além disso, o Governo do Estado deve entregar até o fim do ano o Piscinão Jaboticabal, que fica na tríplice divisa de São Caetano, São Bernardo e São Paulo, com capacidade para armazenar 900 mil metros cúbicos de água.