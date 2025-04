Agentes visitam 157 casas e fiscalizam denúncias no Dia D de combate à dengue

Uma força-tarefa conduzida pela Prefeitura de São Caetano do Sul visitou 157 casas e vistoriou seis imóveis denunciados no Dia D de mobilização social no enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti. A ação, realizada sábado (29/3), abordou a execução de ampla estratégia de combate à dengue, zika e chikungunya, com nebulização, fiscalização de denúncias, aplicação de larvicida e, principalmente, a orientação da população.

Agentes da Vigilância Epidemiológica, do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), da Defesa Civil, da GCM (Guarda Civil Municipal) e do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) participaram da iniciativa.

No Bairro Boa Vista, os agentes visitaram 157 casas, eliminando possíveis criadouros do mosquito e orientando moradores sobre como verificar ralos, calhas, bacias, potes, vasos, pneus, garrafas e outros itens propícios ao acúmulo de água.

Já no Bairro Olímpico foi realizada nebulização com o Cielo ULV, inseticida eficaz contra o Aedes aegypti recomendado pelo Ministério da Saúde – não configura risco à população e ao meio ambiente.

O combate à dengue em São Caetano é permanente. Agentes do CCZ visitam pontos estratégicos (como cemitérios e ferros-velhos) a cada 15 dias; fiscalizam periodicamente hospitais, unidades de Saúde e locais com grande circulação de pessoas; e verificam denúncias de possíveis criadouros do mosquito, que podem ser feitas pelo telefone 0800 7000 156 ou pelo e-mail denunciaccz@saocaetanodosul.sp.gov.br

Há também ação em parceria com os agentes comunitários de Saúde, que levam orientações à população de casa em casa, incluindo dicas para frear a proliferação do mosquito Aedes aegypti e esclarecimentos sobre sintomas, que podem incluir febre alta, dores musculares intensas, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas pelo corpo.

Neste ano São Caetano tem registrados 246 casos de dengue, sendo 166 autóctones e 80 importados, quando a transmissão ocorre em outro município. Não há óbito pela doença.