Alunos e Professores da Fundação Santo André visitam o Aterro Sanitário

No último domingo (30), o Escritório de Sustentabilidade do Centro Universitário Fundação Santo André promoveu uma visita ao Aterro Sanitário de Santo André. Estiveram no local, alunos, professores e técnicos, sob coordenação da professora Dra. Amanda Alves Gomes, titular do curso de Ciências Biológicas da Fundação.





Os objetivos da visita foram observar de perto o funcionamento do aterro sanitário e trazer a temática da gestão de resíduos sólidos para dentro da Universidade. Alunos e professores aproveitaram para aprofundar seus conhecimentos sobre o tema que é cada dia mais importante como desafio social e econômico das grandes cidades. “O descarte dos resíduos sólidos deve ter atenção especial dos nossos governantes e população. Com as mudanças climáticas e as consequências do efeito estufa, a responsabilidade ambiental é um dos desafios para todos nós que habitamos no Planeta”, conta Amanda.

A visita impactou bastante os alunos, que além de vivenciarem como uma cidade lida com os seus resíduos sólidos urbanos, perceberam a importância da separação correta dos resíduos, em especial, devido a presença de cooperativas de reciclagem no local. Foi um grande ensinamento aprender que quanto mais reciclagem, menos resíduo aterrado. Além disso, os alunos puderam ter a noção de que os resíduos sólidos têm um valor econômico e social. O desafio agora é levar essa mensagem e estratégias de gestão de resíduos sólidos para dentro da FSA e para a comunidade externa, que são os objetivos do Escritório de Sustentabilidade.

