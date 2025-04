Trânsito tem lentidão em trechos da Anchieta e Imigrantes nesta terça (1)

O tráfego apresenta pontos de lentidão no Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) na manhã desta terça-feira (1°), de acordo com atualização da concessionária Ecovias às 7h20.





Na Via Anchieta, sentido São Paulo, os motoristas enfrentam trânsito lento do km 13 ao km 10 e do km 22 ao km 17. Já na Rodovia dos Imigrantes, também no sentido capital, há congestionamento do km 18 ao km 14.





A Interligação Baixada, no sentido Anchieta, registra tráfego intenso do km 1,8 ao km 0,1.





A operação no SAI segue normal, sem bloqueios. A recomendação é que os motoristas redobrem a atenção nos trechos com retenção e programem seus deslocamentos considerando possíveis atrasos.