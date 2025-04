‘Vale Tudo’ é meio que um vale tudo na vida das novelas da Globo

A Globo, ontem, estreou a nova Vale Tudo. A primeira, de 1988, teve 204 capítulos e quase oito meses de exibição. Fala-se que a de agora chegará à casa dos 170, um pouco mais ou um pouco menos, de acordo com as necessidades da ocasião.

É por aí, na quantidade de episódios, que poderia começar um estudo mais cuidadoso das atuais possibilidades das nossas novelas.

Já tivemos, entre Chiquititas, Redenção e até Os Imigrantes, que a Bandeirantes pensa em dar continuidade, muitas outras que chegaram a números ainda superiores, na casa dos 300 e até passar dos 400.

Um volume, em outros tempos, absolutamente compatível, porque se ajustava às condições de produção da época e a TV era uma das poucas diversões.

Tinha-se até como verdade que, quanto mais espichadas, se economizava com cenários, cidade cenográfica, figurinos, objetos de cena etc. Os custos se diluíam com o tempo.

O mundo mudou e as séries acabaram com esses e outros tantos tabus. Cabe às telenovelas alterar os seus modos de funcionamento e também se ajustar à uma nova realidade. As barrigas têm que desaparecer definitivamente, tornando as histórias mais enxutas, contadas com maior dinamismo e rapidez.

É a hora de parar pra pensar. Porque o prejuízo parece certo em querer seguir na mesma toada ou insistir com tamanha batelada.

E sobre Vale Tudo, observa-se, para a Globo essa novela é mesmo um vale tudo.

Diversidade A Globo realiza testes com jovens atrizes transexuais para o elenco de Três Graças, próxima novela das 21h escrita por Aguinaldo Silva. A ideia é ter essa atriz, jovem e saindo da adolescência, em uma personagem importante da trama. Tudo a ver Conforme anunciado, Sophie Charlotte teve seu contrato na Globo renovado por prazo longo. Isso vai ao encontro das informações sobre o desejo da casa em contar com seu trabalho em Três Graças. Tem mais William Bonner, Fátima Bernardes, Maju Coutinho e Cesar Tralli também estarão nessa edição especial do Vídeo Show. O programa vai ao ar no próximo dia 24, abrindo o esquenta das comemorações aos 60 anos da TV Globo. Exemplo É admirável ver a força e determinação da Preta Gil, se entregando totalmente à vida, com valentia e amor. Foi assim no Domingão, do Luciano Huck, como em todas as suas outras manifestações. Teló na fita Um assunto muito em pauta no SBT diz respeito à montagem do The Voice, via Boninho. Ou, mais precisamente, os que serão chamados para as cadeiras dos jurados? Os técnicos? O supercampeão Michel Teló é um dos nomes mais especulados. O que é a TV Num passado bem recente, em se tratando da TV aberta, só tinha o Mesa Redonda, da Gazeta, aos domingos, repercutindo as rodadas do futebol. De uns tempos para cá, Apito Final, na Band; Esporte Record; Galvão & Amigos, Band também, e o Arena, do SBT, em novo dia, às quartas. Todos se dirigindo ao mesmo público. Funciona? Tom de folga Na Record, uma pausa nos trabalhos do Acerte ou Caia! e férias para o Tom Cavalcante, depois de um período bem puxado de gravações. Só volta em maio. Pressão A produtora Floresta trabalha na finalização da novela Dona Beja, protagonizada por Grazi Massafera. O sucesso de Beleza Fatal, sem querer querendo, já joga uma pressão natural em cima. Entre uma e outra, como se sabe, os bastidores fizeram grande diferença. Uma, foi ‘por música’, a outra, vários contratempos. É hoje Murilo Rosa, o cirurgião plástico Tomás de Beleza Fatal e ator de tantos outros trabalhos, é o convidado do nosso programa nesta terça. Uma conversa ampla, geral e irrestrita. Túnel do tempo Alinne Prado (foto) grava nesta terça-feira participação no ‘Vídeo Show – Especial 60 Anos’. Além de relembrar o trabalho ao lado de Otaviano Costa, vai falar sobre o fato de ter sido a única apresentadora negra à frente do programa.

