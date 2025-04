Moradores da R. Jundiaí perdem tudo de novo

Os moradores da Rua Jundiaí, no bairro Santa Teresinha, em Santo André, sofreram por décadas com os alagamentos constantes. Porém, após cinco anos de trégua, voltaram, na enchente que afetou todo Grande ABC nesta segunda-feira (31), a perder móveis, eletrônicos e todos os pertences para a chuva. A água, que vem do Rio Tamanduateí e transbordou na Avenida dos Estados, se espalhou para os arredores.

O autônomo Paulo Malafate, 63 anos, mora há 45 no local. “Além de residências, há empresas aqui que perderam tudo, e sempre perdem quando tem enchente. O poder público precisa fazer mais piscinões para controlar. Já fizeram, estava controlado, mas a cidade cresceu e essa infraestrutura precisa ser ampliada. Precisaria ter um jeito de ter um piscinão gigante no Rio Tamanduateí, avalia.

A dona de casa Anita da Silva Castro, 64, conta que tinha acabado de chegar de um velório com sua família quando se deparou com a situação caótica. “Minha irmã acabou de enterrar o marido e chega em casa nessa situação. Minha outra irmã está no hospital, pois infartou há 15 dias, e minha sobrinhas estão presas em casa, alagou tudo, estão perdendo tudo. Toda vez elas perdem tudo quando chove assim. Até o carro da minha sobrinha ficou debaixo de água”, desabafa Anita.

AVENIDA ALAGADA

A chuva iniciada por volta das 15h em poucos minutos alagou a Avenida dos Estados, no trecho do bairro Santa Teresinha, segundo relatos de quem tentava seguir para seu destino, mas ficou ilhado. O Rio Tamanduateí transbordou em Mauá, onde já havia começado a chover uma hora antes, por isso, rapidamente o impacto chegou em Santo André, mesmo nos primeiros minutos de chuva.

A corretora de seguros Thaís Guedes, 48, mora em Santo André e estava voltando para casa depois de um dia de trabalho, no bairro Barra Funda, na Capital. Ela vê seu carro boiar nas águas, enquanto respira aliviada por ter conseguido escapar. “Meu carro está boiando aqui (na Rua Bartolomeu de Gusmão). Estava atravessando o viaduto (Prefeito Saladino), vi alguns carros e motos voltando na contramão e voltei também. Só deu tempo de parar o carro aqui e encheu tudo rapidamente, conta Thaís, que conseguiu se proteger embaixo do viaduto, no pequeno trecho que ainda não havia sido inundado.

Outros moradores da região buscaram abrigo no local. O caminhoneiro Ricardo Mendes, 53, estava bastante apreensivo esperando a chuva passar e a água descer para seguir seu trajeto. “Estou nervoso, vim buscar minha esposa na Estação Celso Daniel e fiquei preso aqui. É a primeira vez que acontece isso comigo. Está tudo cheio e estou preocupado. Se o rio terminar de subir, vai alagar tudo e não teremos para onde ir. Meu medo é também a água subir e cobrir os carros, pois não tenho seguro. A água veio de Mauá, choveu muito lá e veio para cá. Fazia alguns anos que isso não acontecia.”

O entregador Patrick Feliciano, 24, mora em Mauá, mas teve que parar para se abrigar de forma segura e voltar para casa, mesmo que muitas horas depois, com segurança. “Estava vindo de São Paulo com destino à Mauá. Lá está pior, por muito menos alaga tudo na minha cidade. Vai demorar para eu conseguir voltar para casa, mas o importante é voltar”, ressalta.

Frentista em um posto de combustível na Mooca, Adriano Lopes, 44, também mora em Mauá, e estava voltando para sua cidade de origem. “Estava voltando do trabalho para ainda começar meu segundo turno de trabalho como motorista de aplicativo”. Ele conta que fazia muitos anos que não via a região alagar desse jeito. “A última vez que teve enchente aqui foi antes da pandemia, em 2019. De Mauá para cá não tem piscinão e os dois piscinões de Mauá não seguram quando chove forte”, diz.