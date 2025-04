Marcelo Oliveira lança programas para reforçar a segurança

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), vai lançar ao menos duas ações voltadas à segurança nas próximas semanas: o Embarque Seguro e a intensificação do combate aos pancadões. Além disso, o município já desenvolve o Tô Chegando, que facilita o fluxo nos horários de pico e garante mais segurança aos motoristas.

O programa consiste no desligamento do semáforo para que agentes comandem o trânsito. Por enquanto a ação é implementada na Avenida Papa João XXIII e na Rua Francisco Ortega Escobar, vias importantes para a ligação com o Polo Industrial do Sertãozinho, o Rodoanel, a Jacu-Pêssego e o Parque São Vicente. <EM>

“Entre esta semana e a próxima vou lançar o Embarque Seguro. Estarei às 5h nos pontos de ônibus. Já temos esse trabalho de ronda por motos. Só precisava fazer o lançamento. De madrugada temos um pessoal da Guarda (Civil Municipal) que passa nas principais ruas da cidade, onde acontece o maior número de furtos de celular. Conforme os números (ocorrências), vamos intensificando nos bairros onde tem um índice maior de furtos”, pontuou.

Hoje a cidade conta com dez motos, sendo seis locadas, cujo contrato está perto de se encerrar. Porém, segundo o prefeito há licitação em andamento para locação de mais dez unidades. Além disso, a equipe que hoje faz a fiscalização dos pancadões será reforçada com o programa a ser implementado – o nome do projeto ainda está em análise. Marcelo Oliveira afirmou ainda que hoje esse tipo de policiamento é feito somente pela GCM, mas a ideia é que se tenha atuação conjunta com as polícias Civil e Militar.

“Agora, vamos também ter um pessoal de postura para notificar o comércio e pedir documentação. Percebemos que em várias cidades abriram umas adegas, que não são adegas, colocam o som nas alturas e começa o fluxo (de pessoas) e em Mauá não é diferente. O comerciante que trabalha certinho, tem todo o nosso apoio. Agora, seja quem for, se fizer errado, não vai ter o nosso apoio e vamos apertar. Muitas pessoas levantam 4h30 para trabalhar e não conseguem dormir por causa do barulho. O direito da gente termina quando começa o do próximo”, destacou.