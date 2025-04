Confira os números da Quina desta segunda-feira

Com prêmio acumulado, a Quina vai pagar nesta segunda-feira (31) ao apostador que acerar as cinco dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 3,8 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina nesta segunda-feira foram:





24, 38, 43, 44, 49





SEM GANHADORES

Ninguém levou o prêmio da loteria no sorteio do último sábado, segundo a Caixa, mas noventa e seis apostas faturaram R$ 3.955,83.

Na faixa dos três acertos, 5.997 apostas ganharam, cada uma, R$ 60,30. Também foram premiadas as apostas com dois acertos, 120.772 no total, cada uma faturando R$ 2,99.