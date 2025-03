Guto Volpi equipara salário de professores ao piso nacional

A Prefeitura de Ribeirão Pires equiparou o salário dos professores da rede municipal ao piso nacional da categoria. Nesta segunda-feira (31), 840 docentes receberam o valor fixado por Lei Federal e mais a primeira de duas parcelas referentes à diferença dos vencimentos dos meses de janeiro e fevereiro. O novo salário pago pela Prefeitura aos professores é de R$ 4.867,77 para 40 horas semanais, reajuste de 6,27%.

A rede municipal de ensino conta com 1.017 professores, que atuam em sala de aula ou em funções de coordenação, direção ou orientação pedagógica. Mensalmente, com a equiparação salarial ao Piso Nacional, a Prefeitura destina R$ 6,6 milhões à folha de pagamento dos docentes.

“Ribeirão Pires é sempre uma das primeiras cidades a honrar o compromisso com os educadores, com a equiparação ao Piso Nacional da categoria. Temos um time forte, profissionais qualificados e que diariamente fazem a diferença na vida de mais de sete mil crianças e jovens das escolas municipais. Trabalho em rede que garante à nossa cidade importantes resultados, como selo ouro em alfabetização e o melhor índice de fluência leitora do Grande ABC”, destacou o prefeito Guto Volpi.

A segunda parcela do valor retroativo, referente à diferença salarial de fevereiro será quitada em abril. Além dos professores, estagiários de pedagogia também tiveram remuneração reajustada. O piso nacional dos professores em 2024 era de R$ 4.580,57.