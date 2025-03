Galípolo cancela todos os compromissos da agenda, menos reuniões com BTG e BRB

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, cancelou todos os compromissos da sua agenda oficial desta segunda-feira, 31. Apenas duas reuniões - acrescentadas à agenda hoje - permaneceram: o encontro com o chairman e sócio do BTG Pactual, André Esteves, das 9h às 10h; e a audiência com o presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, das 17h30 às 18h30.

Costa já chegou à sede do BC, em Brasília. O diretor de Fiscalização do BC, Ailton Aquino, também participa da audiência com o presidente do BRB.

Originalmente, Galípolo se reuniria nesta segunda-feira com representantes da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), Invixx, SPX Capital, Tendências Consultoria e Buysidebrazil.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o BC está debruçado sobre a compra de uma fatia das ações do Banco Master pelo BRB. A autarquia ainda não fechou uma posição sobre a transação e não tem "viés" para aprová-la ou não, mas a inclusão do BTG na operação entrou na mesa como uma saída alternativa.

O BTG já teria iniciado conversas com o Master, desde o fim do ano passado, mas há dúvidas ainda sobre a cobertura da operação - que poderia prever o uso do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para lastrear algum problema com a instituição.