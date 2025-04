Veja horóscopo desta terça-feira (1°) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Terça-feira cheia de boas novas para sua economia, Áries! As estrelas apontam possibilidades lucrativas e surpresas financeiras, mantenha seus planos em segredo para se destacar no trabalho. A tarde promete leveza e alegria entre amigos. Seu bom humor contagiante também irá espalhar amor na vida a dois. Aproveite!

Cor: Amarelo.

Comece o mês com energia, focando em interesses pessoais e trabalho em equipe! Com a Lua em Gêmeos, suas finanças estão em alta. Lembre-se, controle excessivo sobre o amor não é bom, mas é hora para conversas financeiras sábias e planos de futuro juntos.

Cor: Azul-Claro

Seu pique pode estar em baixa, mas o universo compensa te guiando para oportunidades profissionais notáveis! Sua intuição está afiada, então siga seu instinto. À noite, a Lua traz uma dose extra de energia. Use isso para cativar um interesse amoroso ou dar uma chance a alguém novo. Romance está no ar, acompanhado de leveza e bom humor!

Cor: Branco

Você começa o dia expandindo seus horizontes nos negócios e amizades, saia da zona de conforto! À noite, desfrute do sossego e apaixone-se, seu charme estará irresistível. Hoje é um dia para explorar oportunidades e aquecer corações.

Cor: Creme.