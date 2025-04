Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta terça-feira (1°)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Dia de ambição e sucesso! Coloque um esforço extra nas tarefas do trabalho e navegue bem pelas mudanças. A Lua em Gêmeos vai te abraçar com leveza e fortalecer as amizades. À noite? O romance vai explodir! Se tem alguém especial, conversem sobre o futuro.

Cor: Amarelo – Ouro.

Hoje, trabalhe em equipe para obter bons resultados. À tarde, fique atento a oportunidades que podem impulsionar sua carreira. No amor, prepare-se para uma noite mais intensa. Sua popularidade está em alta, uma paixão almejada pode estar a caminho.

Cor: Dourado

LEIA TAMBÉM:

Veja horóscopo desta terça-feira (1°) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer



Signos: horóscopo de terça-feira (1°) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes



Você começa o mês com surpresas positivas no trabalho e ótimas oportunidades de se destacar. Dê atenção à saúde e abandone maus hábitos. Com a Lua em Gêmeos, a tarde fica leve e a distância não será barreira para o amor.

Cor: Prata.

As estrelas estão favorecendo seu desempenho no trabalho e relacionamentos hoje. Mas mantenha o foco na saúde e na sua intuição à tarde. Prepare-se para um impulso na vida amorosa, com a possibilidade de resolver pendências emocionais.

Cor: Marrom.