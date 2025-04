Signos: horóscopo de terça-feira (1°) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Nesta manhã, fica mais fácil manter o foco no trabalho e dar conta de tudo o que vai cair no seu colo. Mas não será tão fácil quanto parece, então a dica é redobrar a atenção em cada tarefa e mostrar seu lado mais prático. O romance conta com a proteção das estrelas à noite.

Cor: Verde

A sorte vai sorrir para o seu lado e vale a pena fazer uma fezinha! No trabalho, o astral será perfeito para cuidar de serviços que exigem criatividade e contato com outras pessoas. A conquista tem mais chance de dar certo se jogar todo o seu charme logo cedo. Você e o par vão se entender melhor hoje, mas um astral mais sério dá as caras à noite.

Cor: Verde-Esmeralda.

Hoje, sua responsabilidade te levará mais longe, principalmente se trabalha em casa. Espere por uma entrada rápida de dinheiro! À tarde, a lua ilumina seu caminho, permitindo que você use a criatividade para finalizar tarefas pendentes. Prepare-se para brilhar nas relações amorosas.

Cor: Preto.

Seu lado comunicativo segue em alta nesta manhã e será um grande trunfo para você ampliar seus contatos profissionais. No final da tarde, o astral muda e pode até pintar boas novas envolvendo dinheiro em casa. O astral fica mais aconchegante nos momentos a dois à noite.

Cor: Cinza.