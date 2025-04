A Folha do Sul... ...um jornal a ser descoberto. Octaviano Gaiarsa... ...valorizado pela Academia. Caipiras e caboclos, ...uma história em construção.

Desde 2023 venho realizando um doutorado na UFABC, pesquisando sobre trabalhadores nacionais da região (os chamados "caipiras" e "caboclos") a partir da segunda metade do século XIX.

Em uma das partes de minha pesquisa, estou recolhendo artigos de jornais locais no início do século XIX que tenham tido algo sobre o assunto. Já achei algumas coisas.

Em “A cidade que Dormiu Três Séculos”, Octaviano Gaiarsa cita um debate sobre o assunto em uma edição do jornal “A Folha do Sul” do mês de agosto de 1949. Em visitas ao Centro de Memória de São Bernardo e à Fundação Pró-Memória de São Caetano não encontrei este jornal.

“Memória”, em suas pesquisas, teve contato com esse jornal em algum lugar? Ou sabe onde possa estar o que havia do arquivo de Valdenízio Petrolli? Talvez ali tenha edições deste jornal.

Lucas Silva Gazinhato - Santo André

MEMÓRIA RESPONDE

Prezado Lucas. O acervo do Petrolli está dividido entre o Centro de Memória de São Bernardo e a Fundação Pró-Memória de São Caetano. Inclusive já sugerimos às duas instituições que, em homenagem ao professor e jornalista Valdenízio Petrolli, sejam dadas às suas pinacotecas o nome do nosso antigo colega de Redação, cuja obra acadêmica estuda a História da Imprensa do Grande ABC.

Quanto ao jornal citado pelo Dr. Gaiarsa, a “Folha do Sul” do mês de agosto de 1949, não temos notícia. Sua indagação entra na pauta da “Memória”. Quem sabe algum leitor ou pesquisador que nos acompanha possa esclarecer.

Lucas Silva Gazinhato encaminha à “Memória” os resultados iniciais de sua pesquisa, num texto esclarecedor.

Ao citar Octaviano Armando Gaiarsa, Gazinhato segue o caminho de vários outros acadêmicos do Grande ABC, valorizando o trabalho importantíssimo de mestre Gaiarsa, saudoso amigo da coluna “Memória”. Um orgulho para todos nós.

Crédito da foto 1 – Acervo: CMSA; in Almanaque dos Vereadores

OCTAVIANO GAIARSA. Médico andreense e historiador, nome do Museu de Santo André, colaborador dos jornais locais, entre os quais o Diário, desde os tempos do News Seller. O livro “A Cidade que Dormiu Três Séculos” (1968) é um clássico da historiografia do Grande ABC

MEMÓRIA CONVIDA

Amigo memorialista. Participe do nosso próximo encontro, sexta-feira dia 4, em Ribeirão Pires, numa jornada iniciada em abril do ano passado.

Os memorialistas já se encontraram no Salão Nobre do Diário do Grande ABC, em São Caetano (duas vezes), em Mauá e em São Bernardo. São encontros informais, voltados ao projeto maior de construção da Memória do Grande ABC. Entrada livre.

RIBEIRÃO PIRES

MEMORIALISTAS

Encontro em Ribeirão Pires

Data: 4 de abril de 2025

LOCAL: Secretaria da Cultura de Ribeirão Pires

ENDEREÇO: Rua Diamantino de Oliveira, 218, Jardim Pastoril, Centro de Rib. Pires

14h – Recepção.

Visita à Chácara Luíz Carlos Grecco (antiga Chácara Preferida e Chácara Pérola da Serra).

Vista panorâmica da área central da estância Ribeirão Pires e do Mirante São José.

14h30 – Abertura, agradecimento e pronunciamento pela secretaria de Cultura de Ribeirão Pires, Rosi de Marco.

15h – Palavra do memorialista Octavio Davi Filho: aspectos do movimento autonomista da linha Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

15h30 – Pedro Manoel Cordeiro, memorialista: datas significativas da Estância de Ribeirão Pires.

16h – Palavra aberta aos representantes dos vários municípios do Grande ABC e demais entidades. Tema proposto: a relação entre cada cidade e a cidade de Ribeirão Pires, com o desdobramento da região em sete cidades, que hoje formam o Grande ABC.

17h – Encerramento.

Crédito da foto 3 – Projeto Memória (reprodução)

SEMANA RIBEIRÃO PIRES. Praça da Igreja Matriz São José, quieta, solitária, nos anos 1950

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 1º de abril de 1995 – Edição 8976

MANCHETE – FHC promete medidas amargas.

Presidente defendia aumento nas alíquotas de importação, atacava adversários e dizia que faria o possível para garantir o Plano Real.

MOVIMENTO SINDICAL – Metalúrgicos do ABC decidiam entrar em greve no dia 10 (de abril de 1995).

Professores estaduais mantinham a greve iniciada há uma semana.

URBANISMO – Áreas de periferia viravam bairros nobres. Empreendimentos imobiliários de alto padrão chegam a zonas menos procuradas do Grande ABC. Valorização do metro quadrado chegava a 50% em três anos, casos dos Parques dos Pássaros e Espacial, em São Bernardo.

Reportagem: Eduardo Lima.

EM 1º DE ABRIL DE...

1895 - Vereador Gustavo Rathsan indicava à Câmara Municipal de São Bernardo a colocação de quatro lampiões na Rua Dr. Flaquer, dez na Rua Marechal Deodoro, três na Rua Américo Brasiliense, três na Rua Bela Vista e dois na Rua Municipal, localizadas na Vila de São Bernardo.

1905 – Governo do Estado estava criando o Núcleo Colonial Jorge Tibiriçá, em Rio Claro, nos moldes dos núcleos de São Bernardo, São Caetano e Ribeirão Pires.

1955 – Toquio, 31. Seguiram para o Brasil, a bordo do navio “África Maru”, 65 famílias de imigrantes japoneses, num total de 436 pessoas

Rio, 31. No Maracanã, Cariocas 3, Paulistas 4. E os Paulistas tornavam-se bicampeões brasileiros de seleções.

Santiago, 31. Chile 0, Argentina 1. E os argentinos conquistavam o torneio sul-americano.

1970 - A indústria ceramista Cerqueira Leite, de Mauá, encerrava suas atividades.

Fundado o Mocidade FC, de Mauá.

1975 – Deputado estadual Osmar Ribeiro Fonseca propõe a criação e instalação de um hospital de clínicas no Grande ABC. Para a matéria, obtém 45 assinaturas, entre as quais a do líder do seu partido, Alberto Goldmann, que chegaria ao governo do Estado.

HOJE

Dia da Mentira e do Trote

Dia Internacional da Diversão no Trabalho

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de São Miguel Arcanjo (1-4-1889) e Arealva (1-4-1949).

Pelo Brasil: na Bahia, Caatiba, Fátima e Itarantim; no Piauí, Hugo Napoleão; e em Minas Gerais, São Lourenço.

São Hugo de Grenoble

1º de abril

Francês (1053-1132). Durante 52 anos foi bispo em Grenoble.

Ilustração: Templário de Maria

Arte: Paulo César Nunes