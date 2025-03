Ana Maria Braga se emociona ao falar de Preta Gil: - Exemplo enorme de força

Na manhã desta segunda-feira, dia 31, Ana Maria Braga se emocionou no início do Mais Você ao falar de Preta Gil enquanto exibia trechos da participação da cantora no Domingão do Hulk no último domingo, dia 30.

A apresentadora começou falando de como foi emocionante ver, mesmo enfrentando um momento difícil, Preta se apresentar no programa.

- Outro momento muito emocionante na tarde de ontem foi a participação da Preta Gil no Domingão do Hulk. Ela mesmo enfrentando um momento difícil de saúde, topou o convite de ir até o programa e cantar a icônica música dela novela Vale Tudo. Todo mundo cantou junto, foi muito lindo, disse ela.

Ana Maria ainda se abriu dizendo que sentia falta de ver Preta cantando e encantando o público:

- Deu muita saudade de ver a Preta cantando em plenos pulmões em cima de um palco. Ainda não da para voltar porque ela entra em uma nova fase do tratamento. Mais do que tudo seus amigos, família e o Brasil que te ama querem te ver bem, declarou.

- O que você fez ontem no Luciano foi dar uma injeção de fé. Às vezes a gente fala e parecem palavras vazias. Nossa mente é um campo fértil que as coisas acontecem, então você tá dando um exemplo enorme de força, fé e vontade de viver. E você está esplêndida com essa lição que você está dando para todos nós, disse Ana.

A apresentadora ainda fez um convite especial à cantora antes da sua viagem para o tratamento.

- Queria te fazer um convite, antes de você ir viajar, eu adoraria tomar um café da manhã com você!, convidou Ana Maria.