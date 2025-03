Lula se reuniu com Gleisi e Sidônio no Alvorada nesta segunda-feira, 31

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta segunda-feira, 31, às 11h com o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, e o secretário de Imprensa da Secom, Laércio Portela, no Palácio da Alvorada. Em seguida, às 11h30, teve reunião com a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Esses são os dois únicos compromissos oficiais que apareceram na agenda do chefe do Executivo desta segunda.