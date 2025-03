Jovem morre atropelada por ônibus dentro de terminal na Barra Funda

Uma jovem de 25 anos morreu após ser atropelada por um ônibus no terminal localizado na Rua Jornalista Aloysio Biondi, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, na última sexta-feira, 28. A polícia investiga se ela estava fugindo de uma tentativa assalto quando foi atingida pelo veículo.

O acidente aconteceu por volta das 11 horas da manhã. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, a vítima chegou a ser socorrida e levada à Santa Casa, na área central da cidade, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme boletim de ocorrência, ao qual a Rede Globo teve acesso, o irmão da jovem disse que ela estaria correndo de um assaltante quando foi atropelada. No entanto, segundo o familiar, ele não estava com ela no momento do ocorrido, mas foi informado posteriormente sobre a fatalidade. Também consta a informação de que ela teria atravessado fora da faixa, de acordo com depoimento do motorista do ônibus.

O caso é investigado pelo 23° Distrito Policial (Perdizes), responsável pela área, conforme a SSP. "A autoridade atua para identificar possíveis imagens que tenham flagrado o ocorrido, assim como testemunhas e demais elementos que auxiliem no esclarecimento dos fatos", disse a pasta.

Imagens também mostraram que ao lado da jovem estavam sua mochila e seu capacete, itens que não foram localizados posteriormente. "Nenhum objeto foi apresentado na unidade policial", afirmou a SSP.

A ocorrência foi registrada no 91º Distrito Policial (Ceasa), que requisitou a realização de perícia. Conforme a polícia, diligências estão em andamento para ajudar no esclarecimento do caso.

A Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e a São Paulo Transporte (SPTrans) disseram que uma equipe do Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) está apurando a ocorrência.

O acidente envolveu um ônibus da Santa Brígida, que operava pela Linha 129F/10 Conexão Petrônio Portela - Metrô Barra Funda. A operadora foi orientada a prestar apoio à família da vítima.