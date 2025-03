Aos 91 anos de idade, Othon Bastos passa mal e interrompe peça de teatro

No último domingo, dia 30, Othon Bastos precisou interromper a peça de teatro Não me entrego, não! após se se sentir mal. Aos 91 anos de idade, ele estava se apresentando no Sesc 14 Bis, na cidade de São Paulo. A informação foi divulgada nas redes sociais do ator.

Informamos que a sessão do espetáculo teatral Não Me Entrego, Não! com Othon Bastos de hoje (30/03) foi cancelada.

Através dos comentários, Fabiana Karla mandou energias positivas ao ator:

Que ele fique bem logo! Para em breve receber todos os aplausos que ele merece, escreveu a artista.

Nesta segunda-feira, dia 31, de acordo com informações de O Globo, Othon teve uma virose:

Ele foi medicado e teve alta ontem mesmo. Está indo pro Rio e na quinta volta para São Paulo para fazer a peça. Ele está bem, informou uma pessoa da equipe ao veículo.

Vale pontuar que a peça rendeu ao ator o prêmio Shell de Teatro na categoria melhor ator, por conta da temporada do espetáculo no Rio de Janeiro.