Preta Gil marca presença em show de Gilberto Gil no Rio de Janeiro

Preta Gil foi curtir o show de Gilberto Gil que rolou no último domingo, dia 31, no Rio de Janeiro. O cantor está fazendo sua última turnê, nomeada Tempo Rei, e recebeu não só a filha como Flora Gil, sua esposa.

Nas redes sociais, Preta mostrou que estava sentada bem ao lado da madrasta enquanto acompanhava de pertinho mais uma apresentação do pai. Na legenda, ela escreveu:

Foi lindo hoje, Rio! Até semana que vem.

Recentemente, no Caldeirão com Huck, ela revelou que precisará ir para o exterior para continuar o tratamento contra o câncer no intestino, uma vez que, segundo ela, não existem mais opções no Brasil.

- Só Deus sabe, e meus amigos íntimos, o que tem por baixo dessa roupa e por dentro dessa alma. Eu tenho muita gratidão de poder estar passando por tudo isso que eu estou passando, que não é fácil, mas com apoio da minha família, dos meus amigos, dos médicos, podendo me tratar com dignidade.

E continua:

- Eu agora entro numa fase difícil, complicada, porque aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Então agora as minhas chances de cura estão fora do Brasil. É para lá que eu vou. Voltar pra cá curada, e poder voltar a fazer o que eu amo, que é vir aqui cantar, que é vir aqui ser jurada, que é poder brincar com minha neta, com os meus sobrinhos, enfim, meu filho, ver meu filho, ver esse ser incrível que ele é. Tem muita coisa pra fazer aqui nessa vida, então eu me recuso a aceitar que se findou pra mim agora. Acho que ainda tenho aí uma caminhada. [...] Só consegui entrar realmente porque estou metabloqueada, tomo um remédio que bloqueia um pouco das minhas emoções porque é duro aguentar tudo o que estou passando, mas é o que você falou: é amor, é amizade, família, o melhor lugar do mundo é aqui e agora.