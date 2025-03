Homem é preso por tentativa de sequestro de duas crianças em Mauá

Um homem foi preso por tentativa de sequestro no final da tarde da última sexta-feira (28) na Rua Alceu Alves da Silva, no Parque Bandeirantes, em Mauá. De acordo com a Polícia Militar, ele tentou raptar uma criança de 9 anos e, em seguida, a filha de uma testemunha. A ação foi frustrada por um barbeiro que ouviu os gritos de socorro e interveio.

A equipe da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) foi acionada e iniciou as buscas pelo suspeito. Com apoio do Comando de Grupo Patrulha da Terceira Companhia, os policiais analisaram imagens de monitoramento e identificaram a possível placa do veículo usado por ele. Durante o patrulhamento, os agentes localizaram o homem com as características descritas e realizaram a abordagem.

O suspeito foi encaminhado ao 1° Distrito Policial de Mauá, onde permaneceu preso por tentativa de sequestro e está à disposição da Justiça.