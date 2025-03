As mulheres e o empreendedorismo

As mulheres enfrentam desafios únicos ao iniciar e gerir negócios. O mais conhecido é a sobrecarga de responsabilidades, como a dupla jornada entre trabalho e família. Mas ele não é o único. Um outro obstáculo é a desconfiança dos empreendimentos femininos. Uma pesquisa da Boston Consulting Group revelou que startups fundadas ou cofundadas por mulheres recebem menos da metade de investimentos em comparação às fundadas por homens. Ao analisarem os resultados, no entanto, uma “surpresa”: essas startups geram 10% mais receita acumulada ao longo de cinco anos.

Empreender em um universo dominado pela presença masculina é ainda mais desafiador. Mas não podemos nos deixar inibir. Na área da construção conquistei meu espaço com respeito, sem precisar “gritar mais alto” para me impor. Optei por inspirar pelo exemplo. Autenticidade é a chave da liderança feminina. É onde reside nossa verdadeira força. Podemos ser firmes em nossos desafios diários, mas ao mesmo tempo gentis com as pessoas, sem que isso prejudique o resultado final da empresa.

Empresas fundadas por mulheres frequentemente se destacam pela gestão humanizada, mas também pela inovação social e maior preocupação com a sustentabilidade (a real, não aquela que fica apenas no discurso). Resiliência e capacidade de adaptação são características marcantes das mulheres de negócios, especialmente em contextos de crise. Essas qualidades favorecem a criação de ambientes de trabalho mais inclusivos e produtivos, impactando positivamente a economia e, consequentemente, a sociedade.

Abrir caminho para que outras mulheres possam buscar sua jornada no mundo dos negócios também é tarefa de quem já está no mercado. Uma das grandes realizações da qual participei ativamente foi organizar uma turma de capacitação para construção em Light Steel Frame formada somente por mulheres. O Steel Pro Mulher foi uma iniciativa que empoderou as mulheres para o trabalho na construção civil. Nossa presença só cresce nesse setor, mas o ambiente ainda é majoritariamente masculino. Por isso é importante levar um treinamento adequado a todas que querem trabalhar na área.

Quando uma mulher empreende, ela abre caminho para que muitas outras se inspirem e sigam seu exemplo. Não é fácil, mas grandes conquistas nascem da coragem de agir, mesmo na incerteza. Uma dica para as mulheres que querem empreender? Comece! A perfeição não existe, a evolução acontece quando damos o primeiro passo. O aprendizado vem no caminho.

Caroline Siqueira é vice-presidente do Grupo Innova Steel.