Lentidão persiste na Anchieta e Imigrantes sentido SP

O tráfego segue lento em trechos da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes na manhã desta segunda-feira (31). Segundo a Ecovias, na Anchieta, há lentidão no sentido São Paulo entre os km 19 e 17 e do km 13 ao 10, devido ao excesso de veículos. Já na Imigrantes, o fluxo também está congestionado no sentido da capital entre os km 17 e 14 pelo mesmo motivo.

Nos demais trechos das rodovias, o tráfego é normal. O tempo está encoberto, mas a visibilidade é boa. O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) opera no esquema 5x5, com a descida da serra feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes, enquanto a subida ocorre pelas pistas norte das duas rodovias.