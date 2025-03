Projeto de concessão vai dobrar capacidade da balsa João Basso

A balsa João Basso, que faz a travessia entre o Riacho Grande e o bairro Tatetos, em São Bernardo, terá sua capacidade dobrada. O projeto prevê a ampliação da frota, que contará com duas embarcações, cada uma com 40 lugares para veículos, totalizando 80 – hoje só há uma balsa com 40 vagas. As mudanças vão ocorrer somente a partir de 2027 e os investimentos serão feitos por empresas privadas, que terão a concessão da operação da balsa por meio de uma PPP (Parceria Público Privada).

As duas novas embarcações da travessia João Basso serão movidas por motor elétrico, que agride menos o meio ambiente. Além da ampliação da capacidade, o projeto contempla reforma do terminal de passageiros, recuperação e complemento viário, recuperação do sistema de drenagem, implantação de flutuante e rampa, entre outras melhorias. Também haverá um aumento da frequência da operação. Serão quatro viagens por hora nos horários de pico.

A concessão do sistema de travessias hídricas inclui ao todo 14 trajetos no Estado de São Paulo, totalizando R$ 1,2 bilhão em investimentos. Entre elas estão as três travessias que conectam bairros São Bernardo a bairros da Capital, operadas pela Emae (Empresa Metropolitana de Águas e Energia) – além da João Basso, as travessias que conectam Taquacetuba (bairro de São Bernardo) ao Bororé (na Zona Sul de São Paulo) e Bororé ao Grajaú, ambos na Capital.fazem parte do projeto.

A concessão da Emae vai até dezembro de 2026, conforme informou a empresa ao Diário.

A SPI (Secretaria de Parcerias em Investimentos) do Governo do Estado de São Paulo informou que o projeto passou por consulta e por três audiências públicas, que foram realizadas para ouvir e colher as sugestões da população.

“As contribuições colhidas estão em análise e, após verificação técnica, algumas poderão ser inclusas no edital de concessão, previsto para ser publicado no primeiro semestre de 2025, com leilão no segundo semestre deste ano. O contrato terá duração de duas décadas e contemplará todas as travessias do Estado”, detalhou a SPI.

A secretaria destacou que no dia 7 de março o Governo do Estado enviou à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), para análise e votação, o projeto de lei que autoriza a concessão do Sistema de Travessias Hídricas.





BORORÉ E GRAJAÚ

Outras duas balsas que impactam na travessia da região são a travessia Taquacetuba-Bororé e a Bororé- Grajaú, que também terão melhorias na infraestrutura. A balsa que liga o bairro são-bernardense Taquacetuba ao bairro da Zona Sul de São Paulo será trocada por uma embarcação elétrica com capacidade para 18 veículos.

A frequência será de duas partidas por hora nos horários de pico. Já a travessia Bororé-Grajaú ganhará duas balsas elétricas com capacidade para 36 veículos. Ambas as travessias terão ainda um terminal de passageiros novo de 50 metros quadrados e melhorias nas rampas de acesso.