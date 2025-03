Akira Auriani recebe título de cidadão em Ribeirão Pires

O prefeito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), foi homenageado e recebeu na cidade vizinha, Ribeirão Pires, o título de cidadão ribeirão-pirense.

A honraria foi apresentada na Câmara pelo vereador Diogo Manera (Progressistas). A solenidade aconteceu na noite da última sexta-feira (28).

Nas redes sociais, Akira agradeceu a homenagem e lembrou da importância de líderes políticos trabalharem em conjunto por toda a região. “Recebi com muita alegria o título de cidadão ribeirão-pirense, entregue pelo amigo e vereador Diogo Manera. É uma honra imensa ser reconhecido por uma cidade tão querida, que sempre me acolheu com carinho e respeito. Esse título reforça ainda mais meu compromisso com a região e com as pessoas que aqui vivem. Seguimos juntos, trabalhando por um Grande ABC mais forte e unido!”, escreveu o prefeito.

MAIS HOMENAGENS

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), também foi homenageado com o título de cidadão ribeirão-pirense.

A honraria foi concedida em virtude da contribuição de Taka para o desenvolvimento de Ribeirão Pires, onde ele exerceu o cargo de secretário de Obras. “A experiência vivida em Ribeirão Pires foi fundamental para moldar minha visão de gestão pública e reforçar minha crença de que o compromisso com as pessoas deve estar sempre em primeiro lugar”, disse Taka.