Taka Yamauchi quer mudar local do novo Hospital Municipal

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), suspendeu na última semana a licitação que visa à contratação de empresa para a elaboração e desenvolvimento dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras do novo Hospital Municipal, incluindo a reforma e ampliação da edi-ficação existente. A proposta do complexo hospitalar idealizada pelo ex-prefeito José de Filippi Junior (PT) prevê a construção em área hoje ocupada, em parte, pelo Paço Municipal.

Entretanto, desde que assumiu o Executivo o emedebista tem feito pente fino em contratos da gestão anterior e encontrou inconsistências no projeto do equipamento, que o levaram a preparar mudanças no escopo, sendo a principal a localização do hospital. Segundo Taka, a proposta já foi levada na última semana ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

“Por exemplo, com o hospital no Paço, uma pessoa que se acidentar perto do Corpo de Bombeiros, até ela chegar ao hospital já passou pela UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Centro, que atende urgência e emergência. Vamos supor que no meio desse caminho entre a UPA e o novo hospital ela morra. Quem vai pagar ‘o pato’? O motorista, o gestor, quem? Pensamos diferente. Por que não colocamos esse hospital em uma localidade como, por exemplo, no máquinas pesadas (espaço de manutenção da frota) na Ulysses Guimarães ou até mesmo no campo do Taperinha, que está sendo subutilizado? Lá se tem acesso à Anchieta, ao Trólebus e ao Corredor ABD”, afirmou.

AÇÃO INCONSEQUENTE

Para Taka, a demolição do anexo ao Paço ‘foi uma ação inconsequente, para ludibriar a questão da licitação’ do novo hospital, a qual chegou a ser suspensa uma primeira vez pelo TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) por inconsistências no orçamento do edital. A gestão Filippi fez as adequações solicitadas e com a liberação do Tribunal de Contas retomou a licitação do novo hospital.

Entretanto, o prefeito disse que atendendo recomendação dos técnicos da Prefeitura de que as tabelas de preços e valores devem ter vigência de até seis meses para que a licitação não comece defasada, decidiu por uma nova suspensão.

“Sabemos que a construção do hospital não é de uma hora para outra que acontece. Entendendo esse processo licitatório, principalmente de obras, onde tenho experiência, recomendamos que se acatasse a decisão técnica e que atualizássemos a planilha. Já se valendo da oportunidade sugerimos que fosse trocado o local do hospital”, destacou.

O prefeito afirmou que quando tomou conhecimento do projeto do novo hospital falou ao projetista sobre os problemas de logística de se construir o complexo no Paço. Segundo Taka, o profissional informou que havia alertado os técnicos da gestão anterior sobre a questão e que a ideia era construir um túnel ou um viaduto para facilitar o traslado. “Ou seja, ia sair mais caro o molho do que o peixe”, disse o emedebista.

Taka está otimista com a aceitação de sua proposta por parte do governo federal, que investirá R$ 287,3 milhões dos R$ 320 milhões previstos para a construção. Além de apresentar a mudança de local, o emedebista pleiteou o restante do recurso para a obra, tendo em vista a situação financeira que a cidade se encontra. “Tanto o ministro Padilha como presidente Lula têm bom olhar para com Diadema. O ministro recebeu com bons olhos essa autorização e deve buscar o crivo técnico para ver se as mudanças serão possíveis”, pontuou.